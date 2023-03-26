狒狒在本草綱目有記載 台故宮曝古人繪圖：又稱「人熊」

狒狒圖局部，出自清乾隆間寫文淵閣四庫全書本《本草綱目》第9冊，國立故宮博物院藏（故庫017135）。（取材自「國立故宮博物院 National Palace Museum」臉書粉專）

台灣桃園近來出現一隻狒狒連日逃竄，至今未逮獲，「國立故宮博物院 National Palace Museum」臉書 粉專也跟風，發文分享「我們在故宮文物庫房裡發現了狒狒」，不過，並非桃園活生生同一隻，而是院藏四庫全書寫本《本草綱目》的記載。

故宮說，16世紀晚期文人李時珍編著的《本草綱目》，是一套蒐羅各種動、植、礦物等各類物產資料的博物百科著作。在「獸部．寓類怪類」篇章中，收錄了「狒狒」的資訊，不僅有古今文獻的記載，甚至還圖文並茂，畫出狒狒的外觀。

故宮說，書中對狒狒的描述，有些或許有其依據，但有些應是未經證實的情報與想像。例如，裡面不只一次提到狒狒「迅走」，此般描述應該滿符合實際狀況。

書中也提到狒狒「見人則笑」，圖像更給狒狒安排了一個詭異的微笑。故宮說，也許是人類看到狒狒有獨特臉部特徵，所給予一種「微笑」的想像詮釋。

故宮提醒，如果現實生活遇到狒狒，不論狒狒有沒有在對你笑，「請不要對牠微笑以對，否則狒狒會覺得你是在威嚇，進而激怒牠」。不要眼神對視、不要露齒微笑、不要尖叫、不要轉身奔跑，立即撥打1999通報當地縣市政府。

此外，故宮指出，狒狒不是唯一的名稱，書中也列舉許多別名，像「梟羊」、「野人」、「人熊」等；其中，「人熊」可還繼續留到現在的語言。