台大學生微電影「色盲圓飛行夢」奪人氣獎 靈感來自爸

大葉大學傳藝學程學生呂偌齊(左)、吳鎧丞(中)、陳雅琪(右)，用微電影呈現色盲視界，參加「大和獎」微電影及劇本徵選，榮獲人氣獎。（圖：大葉大學提供）

彰化縣大葉大學傳播藝術學程學生吳鎧丞、呂偌齊、陳雅琪創作微電影 「造飛機」，因家人視覺色弱而觸發靈感，講述主角因色盲無法實現飛行夢想，卻找到友情的真諦，參加「大和獎」微電影及劇本徵選，榮獲人氣獎。

傳藝學程二年級的吳鎧丞說，因為他的父親視覺色弱，所以他平時就會留意色盲方面的資訊，這次參加比賽，他嘗試從色盲的角度切入，希望能引起更多人關心色盲議題。

傳藝學程大三生呂偌齊說，「造飛機」的主角從小就懷抱當飛行員的夢想，但受限於色盲的關係，沒有辦法實現飛行夢，主角的朋友們為了幫助主角圓夢，提議一起造飛機，三個人開始蒐集材料、製作組裝，用紙箱打造出一架飛機，扛著飛機用斜坡當跑道，讓主角體驗飛行夢。

大葉大學傳藝學程學生呂偌齊、吳鎧丞、陳雅琪，用微電影呈現色盲視界，參加「大和獎」微電影及劇本徵選，榮獲人氣獎。（圖：大葉大學提供）

吳鎧丞說，影片採用黑白與彩色穿插的形式，以主角視角觀看到的畫面是黑白的，雖然飛行員的夢想不能成真，但有些事物比夢想更重要，友情的力量讓主角的生活擁有豐富色彩。

陳雅琪說，他們三個人包辦演員、攝影 、剪輯工作，並且挑戰自我，在24小時完成，剛開始要自己架相機，調整角度確認畫面，再跑回選好的點拍攝，有點手忙腳亂，後來越拍越順，事前畫了不同設計圖，研究如何用紙箱製作人可以坐進去的飛機，三個人扛著飛機到斜坡，最後順利讓主角啟航，感覺很有成就感。

大葉大學傳藝學程學生呂偌齊、吳鎧丞、陳雅琪，用微電影呈現色盲視界，參加「大和獎」微電影及劇本徵選，榮獲人氣獎。（圖：大葉大學提供）

傳藝學程副主任王漢銘說，由大和建設機構主辦的「大和獎」微電影及劇本徵選，以「愛傳承」為徵選主題，鼓勵大家創作正能量的故事，促進愛在社會的循環，「造飛機」作品關注到色盲看到的世界與一般人不同，刻畫友情的溫馨與力量，引發觀眾共鳴，因此能脫穎而出，抱回人氣獎。