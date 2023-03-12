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威尼斯「拉古納藝術獎」 台藝術家大放異彩

中央社／威尼斯12日專電
藝術家陳俊宇透過自身服兵役與觀察爺爺晚年的經驗創作，以倡議形式錄像裝置作品「重返榮耀：讓__再次偉大」獲「拉古納藝術獎」。（中央社）
藝術家陳俊宇透過自身服兵役與觀察爺爺晚年的經驗創作，以倡議形式錄像裝置作品「重返榮耀：讓__再次偉大」獲「拉古納藝術獎」。（中央社）

第17屆義大利威尼斯國際藝術競賽「拉古納藝術獎」11日在威尼斯舉辦展覽開幕式暨頒獎典禮。台灣有多名藝術家入圍，最終由陳俊宇、吳修銘獲獎，體現多元文化與藝術創造力。

「拉古納藝術獎」（Arte Laguna Prize）創立於2006年，由義大利MoCA文化協會（Associazione MoCA - Modern Contemporary Art）主辦，本次全球2萬名參賽者中，台灣有8名藝術家入圍，並由陳俊宇、吳修銘獲獎。

頒獎典禮現場氣氛感人，活動也展出來自50個國家、240名藝術家作品。以倡議形式錄像裝置作品「重返榮耀：讓__再次偉大」獲獎的陳俊宇，從自身服兵役與觀察爺爺晚年的經驗出發，提出一個大膽假設，何不讓義務役高齡化。

他向中央社記者表示，提案看似荒謬諷刺，但仔細思考好像又很合理，很多當代面臨的議題似乎可迎刃而解，因此透過諷刺方式來進行反戰思維，「假設軍隊如果都是老人了，這仗還需要打嗎？我們的道德可以嗎」。

以科技與自然對話呈現作品「河流演奏會」（River Concert）獲特別獎的吳修銘，透過水下麥克風採集聲音樣本，研究不同區域河岸生態的聲音特色，並透過語音情緒辨識等技術，將水聲樣本轉譯為感性的音樂，藉由「河流闡述的語言」開啟人類與河流溝通的可能性。

他向中央社說，得獎很開心，這件作品在國內外都有很好的反饋與成績，「現行的藝術獎項予以採納的作品，都代表了時代的觀點、探討著我們面對的議題與世界。從這個角度來看，我的作品與其他獲獎作品，陳述的都是某種這個時代的指引」。

以「水波紋」（Water Ripples）作品詮釋大自然意境與形式、虛實相應並帶澄透元素入圍的郭國相跟中央社記者說：「很高興能再度站上拉古納藝術獎這個舞台，也很開心這次有更多的台灣藝術家入選，讓世界從不同面向感受台灣豐沛多元的創作能量。」

「拉古納藝術獎」旨在促進當代藝術推廣，獎勵以大自然為創作主題的當代藝術創作作品，致力挖掘與扶植新興藝術家登上舞台並相互交流。獎項享譽義大利總統勳章，並受到許多藝術機構贊助，在國際藝壇極具公信力與知名度。

郭國相（右）本次入圍「拉古納藝術獎」的作品「水波紋」詮釋大自然的意境與形式，承載...
郭國相（右）本次入圍「拉古納藝術獎」的作品「水波紋」詮釋大自然的意境與形式，承載著人的身軀與心念，現場許多藝術家與民眾對此件作品深感興趣。（中央社）
第17屆義大利威尼斯國際藝術競賽「拉古納藝術獎」11日舉辦展覽開幕式暨頒獎典禮，...
第17屆義大利威尼斯國際藝術競賽「拉古納藝術獎」11日舉辦展覽開幕式暨頒獎典禮，在國際藝壇極具公信力與知名度。（中央社）

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