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漫畫呆伯特作者稱「白人應遠離黑人」 遭多家美媒停刊

中央社／華盛頓25日電
著名職場諷刺漫畫「呆伯特」作者亞當斯指稱非裔美國人為「仇恨團體」，並認為白人應該「離這群人遠點」後，華盛頓郵報等多家美國媒體宣布不再刊登「呆伯特」。（美聯社）
著名職場諷刺漫畫「呆伯特」作者亞當斯指稱非裔美國人為「仇恨團體」，並認為白人應該「離這群人遠點」後，華盛頓郵報等多家美國媒體宣布不再刊登「呆伯特」。（美聯社）

由於著名的職場諷刺漫畫「呆伯特」作者亞當斯指稱非裔美國人為「仇恨團體」，並認為白人應該「離這群人遠點」後，華盛頓郵報等多家美國媒體宣布不再刊登「呆伯特」。

呆伯特（Dilbert）是美國漫畫家亞當斯（Scott Adams）在1989年開始創作的漫畫，描繪並諷刺職場環境與文化，風靡全球，引發不少上班族共鳴，並創造出著名的「呆伯特法則」（Dilbert principle）。

漫畫在當紅時期曾在2000多家媒體刊登，1998年還贏得美國全國漫畫家協會（National Cartoonists Society）備受推崇的盧本獎（Reuben Award），也曾改編成卡通。

不過，亞當斯22日在影音平台YouTube直播節目上提到民調公司「拉斯穆森報告」（Rasmussen Reports）的一份民調並表達不安。這份民意調查顯示，大多數美國黑人同意「當白人OK」的說法。

「當白人OK」（It's okay to be White）是美國另類右派團體於2017年提出的口號。

亞當斯表示，「如果近一半黑人對白人不滿...那就是個仇恨團體」，「我不想跟他們有任何關連。我會說，根據目前的情況，我給白人的最好建議就是遠離黑人...因為沒辦法解決這個問題。」

65歲的亞當斯也指責黑人不關注教育，還說「我真的厭倦看到一個又一個美國黑人毆打非黑人公民的影片」。

在亞當斯的節目播出後，華盛頓郵報（Washington Post）開始收到讀者要求取消刊載的訊息，並在今天宣布不再連載亞當斯的著名漫畫呆伯特。擁有超過300家報紙的「今日美國報」（USA Today）報業集團、德州「聖安東尼奧快報」（San Antonio Express-News）等媒體也陸續宣布不再刊登。

亞當斯向華盛頓郵報表示，「到周一（27日）」時，全美還會刊登呆伯特的報紙數「大概是零」。華郵指稱亞當斯多年來一直懷有極右翼意識形態與陰謀論。

呆伯特是美國漫畫家亞當斯在1989年開始創作的漫畫，描繪並諷刺職場環境與文化，風...
呆伯特是美國漫畫家亞當斯在1989年開始創作的漫畫，描繪並諷刺職場環境與文化，風靡全球，引發不少上班族共鳴。（取材自dilbert臉書）

亞當斯 黑人 華盛頓郵報

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