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范戴克油畫被遺忘在農舍 600元買到 逾300萬賣出

中央社華盛頓30日綜合外電報導
比利時畫家范戴克的畫作。(美聯社)
比利時畫家范戴克的畫作。(美聯社)

比利時畫家范戴克（Anthony van Dyck）一幅油畫一度被遺忘在農舍，識貨的行家僅以600美元購得，如今以逾300萬美元天價落槌售出。

有線電視新聞網（CNN）報導，這件作品是范戴克另幅名為「聖傑洛姆」（St Jerome）油畫的試作。「聖傑洛姆」目前收藏在荷蘭鹿特丹（Rotterdam）的博伊曼斯‧布尼根博物館（Museum Boijmans Van Beuningen）。

根據蘇富比（Sotheby's）拍賣清單，這幅作品描繪一個坐在凳子上的裸體老人，這是范戴克根據真人模特繪製、他僅有的2幅大型試作之一。

蘇富比表示，這幅油畫可能創作於1615年至1618年間，當時范戴克是個年輕藝術家，在安特衛普（Antwerp）與比利時大師魯本斯（Peter Paul Rubens）一起工作。

這幅作品還有一個令人意想不到的來歷。蘇富比透過聲明表示，這幅試作最近才被確認是范戴克的作品，且此作品是20世紀末在紐約金德胡克（Kinderhook）的一間農舍中被發現。

蘇富比表示：「發現這幅作品的羅伯茲（Albert B. Roberts）是個熱衷尋找『失落作品』的收藏家，他形容，自己的收藏就像一間遭忽視藝術品的孤兒院。」

蘇富比指出，羅伯茲僅花費600美元買下這幅巨作。不久之後，藝術史學家巴恩斯（Susan J. Barnes）發表一篇文章，認定這幅畫是范戴克「保存完好得令人驚訝」的作品。

本月26日，這幅畫以310萬美元的價格落槌。

這幅作品屬於蘇富比「大師畫作第一部分」（Master Paintings Part I）的拍賣品，同批拍賣作品還包括義大利藝術家布朗齊諾（Agnolo Bronzino）、提香（Titian）以及荷蘭畫家戴洪德寇特（Melchior de Hondecoeter）的作品。

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