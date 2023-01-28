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中國書市翻轉 直播短影音賣書一飛沖天

中央社／台北29日電
新東方旗下的英文老師董宇輝賣書的能力驚人，去年6月，作家遲子建的長篇小說「額爾古納河右岸」被董宇輝帶貨近50萬冊，銷售額超過人民幣850萬元（約126.5萬美元）。（取材自微博）
新東方旗下的英文老師董宇輝賣書的能力驚人，去年6月，作家遲子建的長篇小說「額爾古納河右岸」被董宇輝帶貨近50萬冊，銷售額超過人民幣850萬元（約126.5萬美元）。（取材自微博）

中國書籍零售市場在2022年出現翻轉，透過直播和短影音的銷售額已超過網路電商和實體書店抖音這類平台是出版商的救命丸還是書店的殺手？有中國編輯表示，樂觀看待相關現象。

三年的疫情讓不太出門的民眾有了更多上網的理由，而去年中國的各網路直播間，增加許多非傳統直播主，吸引一大票粉絲。

譬如因為補教業被整頓，著名的英文培訓機構新東方縮減業務後決定發展直播帶貨。旗下的英文老師董宇輝除了賣農產品，賣書的能力也讓人刮目相看。據報導，去年6月，作家遲子建的長篇小說「額爾古納河右岸」被董宇輝帶貨近50萬冊，銷售額超過人民幣850萬元（約126.5萬美元）。

根據中新網，北京開卷信息技術有限公司月初發布的「2022年圖書零售市場年度報告」顯示，去年圖書零售市場金額年減11.77%。以不同通路來看，實體書店市場年減37.22%，降幅比2020年擴大；平台電商市場年減16.06%；短影音電商市場則是大增42.86%。

直播賣書不是去年才出現的現象，但董宇輝不像早期的直播主轉述一堆推薦語，然後在急促的語調中用限時低價「甩賣」。他總是能加上自己的感悟和理解，吸引了一些喜歡聽董式金句的網友。

但如果沒有好的折扣，再多「金句」能讓網友們邊看直播就順手點擊下單嗎？

一名在北京的文學書編輯告訴中央社記者，直播賣書在中國也曾經因為極低價而受到詬病，但現在整體來說，價格控制得較好，與電商平台的售價可能差別在一成左右。

他說，除了媒體熱議的一些直播賣書「大咖」，其實不只抖音，在小紅書這類社群平台上還有很多小型網紅或普通網友在推薦書籍，出版社也會主動與他們聯繫，形成合作關係，「這是趨勢，會不斷加深」，因為出版社需要與時俱進尋找更多的行銷管道。作為出版社編輯，他樂觀看待相關現象。

但是這名編輯也分析，實體書店的展示功能無法替代，一些線下活動也很必要，「書店不會消失，同時書店的困境也依然會存在」。目前來看，一些找到生存之道的非國營書店，無非是政府政策支持、擁有一定的客群、在小範圍內擁有影響力等，「有些書店也會自己做直播」。

直播和短影音賣書的對象也和其他通路有所區隔。他認為，這兩個售書管道主要的作用是「開發新讀者」，因為很多網友是隨機看到影片而產生興趣，再加上價格誘因而購買。

長江日報引述武漢大學文學院教授樊星說，「知識帶貨」火爆引人矚目，但代替不了各種讀書會、新書發布會、分享會、名人講座，因為網上節目銷售畢竟時間有限，粉絲們看熱鬧的成分多於互動、深入探討的介入。

根據「2022抖音電商圖書消費數據報告」，過去一年，抖音電商把2.5億單圖書送到讀者身邊，商城通路帶動圖書總成交額年增315%。

綜合多方資訊，目前在直播和短影音上賣得較好的書籍，主要是教輔類、青少年讀物和童書等，說明了父母的務實選擇。一些文學、社科類書籍也在直播間找到了舞台。

書店 電商 抖音

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