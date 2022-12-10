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台作家陳思宏小說「鬼地方」榮登紐約時報書評

世界新聞網何卓賢／即時報導
陳思宏小說「鬼地方」10日登紐約時報書評。(截取自紐約時報書評網站)
陳思宏小說「鬼地方」10日登紐約時報書評。(截取自紐約時報書評網站)

台灣作家陳思宏的小說「鬼地方」10月在美國發行英譯本，廣受好評，更在10日登上紐約時報書評。書評人貝克(Peter C. Baker)稱「鬼地方」就如一個「在文學層面上滿到要溢出來的行李箱」。

「鬼地方」是陳思宏書寫故鄉的代表作，以台灣小鎮永靖做背景，寫出家族成員的相愛相殺，層層窺見家人之間的傷痕與醜陋、小鎮的秘密、時代的恐怖與無情。小說通過不斷的角色切換以及人鬼視角跳轉，讓情結曲折迷離又引人入勝，步步揭開永靖如何成為故事主人公陳天宏口中的「鬼地方」。

紐約時報書評主要刊登對小說和紀實文學的評論，亦是書評屆最有影響力的刊物之一。貝克在書評中寫到，「鬼地方」中各個家庭角色交錯的回憶敘述，讓永靖這個地方成為了小說中最成功的主角，也反映出永靖在20世紀下半葉受全球化和資本衝擊的真實模樣；作為讀者，我們在不同角色的反復訴說中，也如永靖一樣被歷史的潮水推著走。

貝克提到，「鬼地方」對於德國社會及政治的描述可能是全書最弱的部分，但並不妨礙書中其他部分的精彩程度。他認為，「生活有時變得很糟糕，但作為一個作家，陳思宏把它掌控住了。」

➤陳思宏於「世界OnAir」播客專訪回顧：人間正是「鬼地方」台作家陳思宏寫家鄉羈絆

「鬼地方」中文版2019年發行後，榮獲台灣文學金典獎年度百萬大獎、金鼎獎文學圖書獎，並售出英文、法文、日文等9種語言版權。英文版由石岱崙(Darryl Sterk)翻譯，8月在英國發行後獲廣大迴響，北美精裝本推出前入選紐約時報秋季書單。今年11月，陳思宏從柏林受邀來到美國，在紐約和華府完成了七場新書講座。

台灣作家陳思宏到紐約進行新書講座，分享「鬼地方」創作心得。(中央社)
台灣作家陳思宏到紐約進行新書講座，分享「鬼地方」創作心得。(中央社)

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