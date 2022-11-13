港台秋拍聚焦草間彌生、奈良美智、趙無極 11月底登場

羅芙奧2022秋季拍賣會「薈萃國際:現代與當代藝術」專場，艾德加普連斯 《家庭》2018年作，46 x 55公分。（圖：羅芙奧提供）

秋季拍賣 將陸續於11月底至12月初登場，將於香港 舉辦秋拍的國際拍賣行富藝斯（Phillips）、邦瀚斯（Bonhams）精選拍品均赴台展出，鑑賞重點包括一系列趙無極、奈良美智 、草間彌生等藝術家的代表作；珠寶門類有台灣藏家熱愛的大克拉美鑽以及一系列優質紅寶石珠寶和傳奇設計師Jean Schlumberger，富藝斯屢創佳績的鐘表門類則聚焦藏家夢幻逸品型號2499的百達翡麗（Patek Philippe），邦瀚斯的中國藝術品本季則有「利德爾」抱月瓶領銜。12月舉辦的台灣羅芙奧（Ravenel）2022秋季拍賣會則率先公布焦點拍品。

富藝斯2022香港秋拍領銜珠寶拍品為一枚26.12克拉完美無瑕Type IIa（極優切割, 拋光及比例）鑽石，估價1,800萬港元起。（圖：富藝斯提供）

富藝斯2022香港秋拍推出奈良美智《夜行》，1994 年作，100 x 100公分，估價1,600萬港元起。（圖：富藝斯提供）

富藝斯2022香港秋拍領銜鐘錶門累的百達翡麗，型號2499第一代黃金萬年曆計時腕表，1953年製，估價: 780萬港元起。（圖：富藝斯提供）

富藝斯2022香港秋季拍賣將於11月27日至12月1日舉行，共80件精選珠寶鐘表拍品赴台展出，焦點包括領銜的一顆26.12克拉完美無瑕Type IIa美鑽，估價1800港元起以及一枚極度珍罕百達翡麗的型號2499第一代黃金萬年曆計時腕表，估價780萬港元起。而由富藝斯與永樂拍賣聯手呈獻的「二十世紀及當代藝術和設計」香港秋季拍賣，共有近40件來自不同文化背景與年代的現當代藝術傑作將亮相台灣預展，亮點為首現拍場之奈良美智《夜行》標誌孩童肖像畫，是藝術家1994年旅德期間作品，屢創佳績的草間彌生即將於香港舉辦大型回顧展，本季晚拍有《無限網（GMBKA）》 上拍。本季香港秋拍另有兩幅來自趙無極女兒趙善美的珍藏，包括1969年創作的《14.10.69》與2007年《無題》，均為首現拍場。

富藝斯2022香港秋拍推出趙無極《無題》，2007年作，73x92公分，估價400萬港元起。（圖：富藝斯提供）

富藝斯2022香港秋拍推出草間彌生《無限網（GMBKA）》，2013年作，162 x 131公分，估價1,200萬港元起。（圖：富藝斯提供）

富藝斯2022香港秋拍推出趙無極《14.10.69》， 1969年作，65x100公分，估價800萬港元起。（圖：富藝斯提供）

在中價位核心拍賣市場表現穩定的邦瀚斯，台北預展重點包括奈良美智經典「小女孩」壓克力作品《夢》，是領銜12月3日「現代及當代藝術」拍賣的藝術家早期作品，亦作於1994年，估價250萬港元起；預展亦帶來朱德群1976年抒情抽象時期油畫《南山》以及喬治馬修《和平公約 — 勃艮第公爵與盧森堡女公爵》。珠寶部分台灣預展亮點為全系列10件來自單一藏家的Tiffany珠寶珍藏，其中7件為傳奇珠寶設計Jean Schlumberger為Tiffany設計的珠寶，焦點為一條以黃K金、鉑金及鑽石製作的「鬱金香」項鍊。值得一提的是雖未赴台，但本季「中國瓷器及工藝精品」領拍的清乾隆松石綠地青花釉裡紅海水雲龍紋「利德爾」抱月瓶，是乾隆御製之青花釉裡紅龍紋抱月瓶中更為少見的釉色作地款式，加上松石綠地最為難得，目前已知不過三例，此為其一，絕跡十載後如今重現拍場。

香港邦瀚斯11月中國藝術品秋拍領拍之作為清乾隆松石綠地青花釉裡紅海水雲龍紋 「利德爾」抱月瓶，估價1,800萬港元起。（圖：邦瀚斯提供）

邦瀚斯本季珠寶拍買推出一系列Schlumberger為Tiffany設計的珠寶，此為「鬱金香」項鍊，估價80萬港元起。（圖：邦瀚斯提供）

邦瀚斯11月現當代藝術秋拍領銜拍品為奈良美智《夢》，1994年作， 60 x 56公分，估價250萬港元起。（圖：邦瀚斯提供）

12月3日、4日登場的羅芙奧「薈萃國際:現代與當代藝術」專場，亮點為深受新世代藏家喜愛的療癒系藝術家艾德加普連斯（Edgar Plans）作品《家庭》、六角彩子《女孩三重奏》等、華人經典大師則推出朱沅芷超現實的《百美戲浴圖》與丁雄泉大尺幅的《夏日午後》。

富藝斯2022香港秋拍推出草間彌生《無限網（GMBKA）》，2013年作，162 x 131公分，估價1,200萬港元起。（圖：富藝斯提供）

羅芙奧「尊釀雲集 Finest and Rarest Wines」秋季藏酒拍賣推出山崎蒸溜所Yamazaki 35年，迎接該酒廠2023滿百週年。（圖：羅芙奧提供）

羅芙奧2022秋季拍賣會「現代與當代藝術」專場朱德群《深淵中的希望》，1993年作，146 x 114 公分。（圖：羅芙奧提供）

次日舉辦總金額近4億台幣的「現代與當代藝術」專場共推出183件拍品，由趙無極《15.02.2001》領銜、日本藝術巨擘草間彌生祭出1982年《檸檬茶》與1996年《無限的網》；奈良美智1995年經典雕塑《咖啡杯孩子們 （單一件）》、2006年即興繪於居酒屋門上《告訴我為什麼 (A to Z)》等。備受關注的「尊釀雲集 Finest and Rarest Wines」亮點包括大瓶裝DRC，以及為即將於2023年歡慶100週年的山崎蒸餾廠推出的「走過一個世紀的山崎蒸餾廠」專區。