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奈良美智小女孩最新身價 「格外的舒適」拍出1427萬

記者陳宛茜／台北報導
蘇富比4月27日於香港舉行的當代藝術晚拍，拍賣奈良美智畫作「格外的舒適」。（圖：蘇富比提供）
蘇富比4月27日於香港舉行的當代藝術晚拍，拍賣奈良美智畫作「格外的舒適」。（圖：蘇富比提供）

日本藝術家奈良美智特展去年巡迴台灣展出，引起「畫留台灣」的討論。高雄市長陳其邁第一時間回覆「期待爭取大師作品留在高雄」，並請副市長史哲籌組團隊研擬大師作品續留計畫，文化總會則強調不會用「無償取得」的方式。不過，奈良美智的畫作身價究竟多少？蘇富比27日於香港舉行的當代藝術晚拍中，奈良美智畫作「格外的舒適」，拍出1.1197億港元的成交價(約1427萬美元)。但這樣驚人的身價，在奈良美智的拍賣史上還擠不進前三名。

目前奈良美智畫作前三名分別為：「背後藏刀」2019年由香港蘇富比拍出1.95億港元、「行蹤不明」由富藝斯、保利聯合拍出1.23億港元，「Nice to See You Again」2021年由紐約蘇富比拍出1543萬美元(約1.2億港元)。

蘇富比表示，「格外的舒適」創作於2013年。作品高近兩公尺，畫中主角比例比真人更大，具有強烈的視覺衝擊力。它是奈良美智的精彩傑作，出自其創作生涯的成熟時期

「格外的舒適」屬於一組在2012年4月開始誕生的作品。在這一年前的3月11日，日本東部發生大地震，傷亡慘重。這段期間，奈良的視覺語言開始轉變，他筆下的小女孩不再面露猙獰，形象變得更柔和；他開始創作半身像，也嘗試新的色彩和色調，並以層層鋪疊的方式，緩慢而仔細地營造出閃爍的半透明感。標誌著藝術家成熟內省的美學風格，以及對自我和世界更深沉的思考。

「格外的舒適」畫中的小女孩靜立在一片明亮柔和的黃綠色背景中，雙目閃亮彷彿七色彩虹。此時的小女孩已褪去早年的調皮和戾氣，形象變得更柔和。

2013年，它在紐約佩斯畫廊的奈良美智個展上亮相，此次是首次釋出上拍場。

奈良美智 香港 日本

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