我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#18：否決「基輔戰鬼」美拒波蘭轉交MIG-29戰機

世說新聞╱搶最後一滴便宜油 民眾排長隊、出奇招

台灣女婿巴沃闖奧斯卡 著不丹傳統服飾驚艷好萊塢

中央社／台北9日電
「不丹是教室」巴沃(右)、賴梵耘(左)與威爾史密斯(中)合照。(圖：海鵬提供)
「不丹是教室」巴沃(右)、賴梵耘(左)與威爾史密斯(中)合照。(圖：海鵬提供)

台灣女婿巴沃邱寧多傑「不丹是教室入圍奧斯卡最佳國際影片，飛抵美國後，他換上不丹服裝，帶著製片妻子與兒女參加入圍者午宴意外成亮點，吸引不少準影帝、準影后合影留念。

美國影藝學院的年度入圍者午宴，去年因受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響停辦，2021年電影院相繼恢復營業後，奧斯卡主辦單位今年也恢復傳統復辦，讓影人增加交流機會。

巴沃(左)、賴梵耘(右)在奧斯卡晚宴上與潔西卡雀絲坦(中)合影。(圖：海鵬提供)
巴沃(左)、賴梵耘(右)在奧斯卡晚宴上與潔西卡雀絲坦(中)合影。(圖：海鵬提供)

賴梵耘之前受訪曾說希望能全家一起到奧斯卡獎感受榮耀，最後也圓夢出席，一家人於6日飛抵洛杉磯。

巴沃邱寧多傑此次特別換上不丹傳統服裝參與入圍者午宴，被不少好萊塢明星注意到並要求合照。巴沃邱寧多傑一家也與準影后克莉絲汀史都華、潔西卡雀絲坦、潘妮洛普克魯茲及準影帝威爾史密斯等好萊塢明星合影留念。

特別的是，巴沃邱寧多傑一雙兒女Tata、Oddi一開始還被眾星誤認成「不丹是教室」的童星演員，而Oddi也圓夢和「蜘蛛人」安德魯加菲爾德聊天、擊掌與合照，直到聊天結束後才害羞表示，「真後悔，剛剛好像都沒有正眼看他」。

巴沃(左)、賴梵耘(中)在奧斯卡晚宴上與「蜘蛛人」安德魯加菲(右)自拍。(圖：海...
巴沃(左)、賴梵耘(中)在奧斯卡晚宴上與「蜘蛛人」安德魯加菲(右)自拍。(圖：海鵬提供)

「不丹是教室」（Lunana：A Yak in the Classroom）是台灣劇作家賴聲川女婿巴沃邱寧多傑（Pawo Choyning Dorji）首部長片，他與製片妻子賴梵耘前往海拔5000公尺的冰川部落拍攝，宛如天堂的美景也隨著電影的好口碑傳到全世界。

不丹是教室 入圍 奧斯卡獎

上一則

海底撈「最牛服務員」楊利娟 從月薪120變身家百億CEO

延伸閱讀

曾被好萊塢力捧 喬許哈奈特傳去年11月已低調結婚

曾被好萊塢力捧 喬許哈奈特傳去年11月已低調結婚
女神卡卡爆冷沒入圍奧斯卡 頒獎典禮不缺席

女神卡卡爆冷沒入圍奧斯卡 頒獎典禮不缺席
奧斯卡8獎不直播 「移動迷宮」男星開嗆「去你的」

奧斯卡8獎不直播 「移動迷宮」男星開嗆「去你的」
奧斯卡8獎不直播 「移動迷宮」男星嗆「去你的」

奧斯卡8獎不直播 「移動迷宮」男星嗆「去你的」

熱門新聞

她的後半生

2022-03-02 02:00
最牛服務員楊利娟接棒海底撈CEO。（取材自澎湃新聞）

海底撈「最牛服務員」楊利娟 從月薪120變身家百億CEO

2022-03-08 06:00

人生有沒後悔藥

2022-03-06 02:01
方文琳（中）曾挑戰全馬。（取材自臉書）

方文琳50歲開始運動 「跑」出不一樣人生

2022-03-05 06:00
顏寧儀∕圖

鑽石的滋味

2022-03-04 02:02
聖卡塔利娜島的最大城阿瓦隆海港美景，醒目的紅瓦圓形建築物為島上標誌──大會堂。（萍萍．圖片提供）

加州的蓬萊仙島

2022-03-03 02:02

超人氣

更多 >
拜登禁俄油氣進口 坦承美國代價不小

拜登禁俄油氣進口 坦承美國代價不小
開戰Day14／俄再宣布暫時停火 撤離烏克蘭平民

開戰Day14／俄再宣布暫時停火 撤離烏克蘭平民
預知敗亡紀事？俄國國安局密件 預測戰爭結束時間

預知敗亡紀事？俄國國安局密件 預測戰爭結束時間
「華人不是好欺負」 槍擊入室盜賊 屋主：做了對的事

「華人不是好欺負」 槍擊入室盜賊 屋主：做了對的事

Omicron變種病毒亞種BA.2 紐約州現蹤

Omicron變種病毒亞種BA.2 紐約州現蹤