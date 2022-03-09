台灣女婿巴沃闖奧斯卡 著不丹傳統服飾驚艷好萊塢

「不丹是教室」巴沃(右)、賴梵耘(左)與威爾史密斯(中)合照。(圖：海鵬提供)

台灣女婿巴沃邱寧多傑「不丹是教室 」入圍 奧斯卡最佳國際影片，飛抵美國後，他換上不丹服裝，帶著製片妻子與兒女參加入圍者午宴意外成亮點，吸引不少準影帝、準影后合影留念。

美國影藝學院的年度入圍者午宴，去年因受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響停辦，2021年電影院相繼恢復營業後，奧斯卡主辦單位今年也恢復傳統復辦，讓影人增加交流機會。

巴沃(左)、賴梵耘(右)在奧斯卡晚宴上與潔西卡雀絲坦(中)合影。(圖：海鵬提供)

賴梵耘之前受訪曾說希望能全家一起到奧斯卡獎 感受榮耀，最後也圓夢出席，一家人於6日飛抵洛杉磯。

巴沃邱寧多傑此次特別換上不丹傳統服裝參與入圍者午宴，被不少好萊塢明星注意到並要求合照。巴沃邱寧多傑一家也與準影后克莉絲汀史都華、潔西卡雀絲坦、潘妮洛普克魯茲及準影帝威爾史密斯等好萊塢明星合影留念。

特別的是，巴沃邱寧多傑一雙兒女Tata、Oddi一開始還被眾星誤認成「不丹是教室」的童星演員，而Oddi也圓夢和「蜘蛛人」安德魯加菲爾德聊天、擊掌與合照，直到聊天結束後才害羞表示，「真後悔，剛剛好像都沒有正眼看他」。

巴沃(左)、賴梵耘(中)在奧斯卡晚宴上與「蜘蛛人」安德魯加菲(右)自拍。(圖：海鵬提供)

「不丹是教室」（Lunana：A Yak in the Classroom）是台灣劇作家賴聲川女婿巴沃邱寧多傑（Pawo Choyning Dorji）首部長片，他與製片妻子賴梵耘前往海拔5000公尺的冰川部落拍攝，宛如天堂的美景也隨著電影的好口碑傳到全世界。