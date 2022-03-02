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羅芙奧3月「黑白」拍 草間彌生、奈良美智名作競標

記者孫曼／綜合報導
拍品編號003草間彌生「南瓜軍團」，1994年作，估價3萬5000美元起。（圖：羅芙奧提供）
拍品編號003草間彌生「南瓜軍團」，1994年作，估價3萬5000美元起。（圖：羅芙奧提供）

羅芙奧藝術集團2022年全新企畫ALL IN : BID ONE，於每月1日準時開拍進行為期10天的線上拍賣。1日起展開的「黑與白的漣漪 - The Black & White Effect」專場於羅芙奧拍賣平台進行，以黑白色調作品為題材，收集了奈良美智、草間彌生、丹尼爾阿爾軒（Daniel Arsham）等當代藝術家的黑白作品，交織出迷人的簡約和諧。

「黑與白的漣漪 - The Black & White Effect」專場今起於...
「黑與白的漣漪 - The Black & White Effect」專場今起於羅芙奧拍賣平台展開。（圖：羅芙奧提供）

拍品編號003草間彌生「南瓜軍團」，1994年作，估價3萬5000美元起。（圖：...
拍品編號003草間彌生「南瓜軍團」，1994年作，估價3萬5000美元起。（圖：羅芙奧提供）

拍品編號004奈良美智「無題」，1999年，估價8000美元起。（圖：羅芙奧提供...
拍品編號004奈良美智「無題」，1999年，估價8000美元起。（圖：羅芙奧提供）

拍場第一件作品「Book思議島（Incredible Island）」來自本土藝術家阿咧在「宇宙常遇」個展中的首批水墨創作，以1500美元起拍。已過不惑之年的他重新拾起水墨，將整座山景放入盆中，透過運筆速度及線條輕重的幻化無窮之間製造出藝術家筆尖「行到水窮處，坐看雲起時」的暢然。奈良美智繪於筆記上的作品「Untitled無題」以7000美元起拍。不加修飾的塗鴉是日本新普普之父奈良美智創作過程中重要的事，「黑」與「白」勾勒出女孩的輪廓，也乘載了「滿」與「空」的關聯。

拍品編號002村上隆「Dob君」，1999年作，估價1800美元起。（圖：羅芙奧...
拍品編號002村上隆「Dob君」，1999年作，估價1800美元起。（圖：羅芙奧提供）

拍品編號006空山基「性感機器人 ─ 站立」，2015年，估價14000美元起。...
拍品編號006空山基「性感機器人 ─ 站立」，2015年，估價14000美元起。（圖：羅芙奧提供）

拍品編號007丹尼爾阿爾軒「侵蝕行李箱」，2019作，估價3200美元起。（圖：...
拍品編號007丹尼爾阿爾軒「侵蝕行李箱」，2019作，估價3200美元起。（圖：羅芙奧提供）

草間彌生當年轉往當代藝術蓬勃發展的紐約發展時，憑藉白色的「無限網」作品得到關注，黑白作品可以說是這位波點女王的經典代表作。本拍場拍品Pumpkins黑白南瓜版畫，15000美元起拍，在寫實和抽象之間，讓作品不因色彩的定義，而失掉其表意的複雜與微妙。

拍品編號001阿咧「Book思議島」（Incredible Island），15...
拍品編號001阿咧「Book思議島」（Incredible Island），1500美元起拍。（圖：羅芙奧提供）

奈良美智 拍賣 日本

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