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11萬字「余英時回憶錄」出有聲書 金馬影帝莫子儀獻聲

記者陳宛茜／台北報導
莫子儀表示，在設計聲音詮釋時，他以較為和緩的語氣來表述嚴肅的議題，如五四運動、國共內戰等，而在成長故事的部分，則用較為生動活潑的方式呈現。（圖：鏡好聽提供）
莫子儀表示，在設計聲音詮釋時，他以較為和緩的語氣來表述嚴肅的議題，如五四運動、國共內戰等，而在成長故事的部分，則用較為生動活潑的方式呈現。（圖：鏡好聽提供）

中研院院士余英時去年8月辭世，留下一部氣勢磅礡的「余英時回憶錄」。聲音內容平台，邀來金馬影帝莫子儀擔綱聲音主播，詮釋這部大師用個人生命見證「中國現代史上變亂最劇烈的時期」的巨作，有聲書「余英時回憶錄」已上架。

「余英時回憶錄」是余英時最後一本著作，費時12年完成。回憶錄記述他個人在大時代的學思歷程。余英時認為，「從1937年抗日開始到今天，是中國現代史上變亂最劇烈的一段時期」、「一個時代的回憶之作愈多，後人愈能掌握歷史動向」。他想在人生的最後階段，以自己的波瀾壯闊的一生，為這個「中國現代史上變亂最劇烈的時期」做註解。

莫子儀過去也曾為有聲書獻聲，不過多是錄製部分篇章，且以文學類作品為主。此次錄製「余英時回憶錄」，是一本超過11萬字的紀實作品、共耗時一個月的時間。莫子儀表示，這對他來說是非常具有挑戰性的任務，因為內容不僅包含古文、古詩詞，也不時談及文化與文學上的比較，還有像是五四運動、國共內戰等較嚴肅的議題，因此他也特別花費心力，著墨這些內容的表述方式。

莫子儀表示，在設計聲音詮釋時，他以較為和緩的語氣來表述嚴肅的議題，如五四運動、國共內戰等；而在成長故事的部分，則用較為生動活潑的方式呈現。整本書在語調、情緒的選擇，都有很多不同的設計，「希望可帶著聽眾朋友們一起，讀完這本回憶錄。」

「唯有知道歷史，我們才能知道要怎麼選擇自己的價值觀跟未來。在台灣的我們，如何與世界溝通、如何定位自己。」莫子儀表示，透過閱讀本書，啟發了自身一連串的思考：「我覺得最重要的是，對於自己文化的認識，以及『自己是什麼人』的認知。

中研院院士余英時去年8月辭世，留下一部氣勢磅礡的「余英時回憶錄」。（圖：允晨文化...
中研院院士余英時去年8月辭世，留下一部氣勢磅礡的「余英時回憶錄」。（圖：允晨文化提供）

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