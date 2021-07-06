加密幣史上最大交易 蘇富比將拍賣101克拉鑽石

紐約蘇富比6月21日展示的100克拉梨形鑽石。(路透)

國際知名拍賣 行蘇富比（Sotheby's）本周五（9日）拍賣一顆101.38克拉超大鑽，將接受比特幣 或以太幣 付款，成為主流市場接納加密幣的又一里程碑。

蘇富比宣稱，這顆梨形完美無缺的鑽石在香港拍賣，可能拍到1500萬美元高價，是目前公開可用加密幣支付的最貴實體物件。

蘇富比全球精品部門總經理Josh Pullan說，珍貴寶石的需求近來成長，主要客源是年輕的數位世代，許多來自亞洲地區。目前全球拿來拍賣大於100克拉的鑽石不到10顆，其中只有兩顆是梨形。

拍賣行對加密幣的接受度日增，富藝斯（Phillips）上個月也接受比特幣或以太幣支付一件街頭藝術家班克斯（Banksy）作品，佳士得Christie's）今年2月拍賣一系列數位藝術品時，也接受以太幣付款。

駐瑞士藝術品顧問與當代數位美術館策展人George Bak專精區塊鏈技術。他表示，拍賣行很訝異收藏家熱切要使用加密幣付款。

Bak說：「許多人在過去一年加密幣的大漲行情中快速致富，他們現在處於就是要花錢的狀態。」如果想在藝術品這個市場具有競爭力，藝術經紀人或是拍賣行允許收藏家用加密幣付款的話，就會變得更具吸引力和創新力。

Bak表示，加密幣價格經常大起大落，但拍賣行很少受到波動衝擊，一般都是賣家來承擔絕大多數的風險。儘管業界對加密幣接受度提高，他不認為很快就能取代傳統貨幣。