102歲出版長篇小說「嶗山悲歌」 張祖詒破金氏世界紀錄

張祖詒以102歲高齡完成長篇小說「嶗山悲歌」。圖／聯合文學提供

「這是一個老人家寫的老故事，放一點老笑話、老掌故。」電話裡的張祖詒思路清晰、語帶幽默，聽不出來已是近103歲的長者。他的第二部長篇小說 「嶗山悲歌」今天出版，可望打破金氏世界紀錄中男性作家的年齡紀錄，成為全世界最年長的男性作家／小說家。

根據金氏世界紀錄，目前年紀最長的男性作家是來自美國 的吉姆‧唐寧。其著作「恥辱的另一面」於2016年完稿出版，當時他是102歲又170天。張祖詒生於1918年7月26日，「嶗山悲歌」1月底完稿，今天(30日)正式出版，再過26天張祖詒便滿103歲。聯合文學表示，已將資料送到金氏世界紀錄大會提報，可望打破金氏世界紀錄。

吉姆‧唐寧102歲寫的「恥辱的另一面」是歷史傳記，寫自己在二次世界大戰的所見所聞。張祖詒寫的「嶗山悲歌」雖是愛情小說，年代卻跟唐寧重疊。描述民初世家子女趙厚仁、孫用和悲傷的愛情故事，年代從民國建立到八年抗戰結束，場景橫跨中國 北京、上海、青島與美國、瑞典。

「這裡寫的是100年前的故事。」張祖詒表示，書中主角的家庭背景來自他在上海念大學時，一位同學的遠親。這位遠親娶了五房妻妾、生了18個孩子，是不折不扣的豪門大家。他藉愛情故事將中國百年歷史、對日抗戰等個人經歷寫進去；小說中的人和事是虛擬的，但題材和人情義理「必能符合時代現象的真實」。

張祖詒曾任總統府副秘書長，退休後不想再寫官樣文章，六年前以97歲的高齡寫出第一部長篇小說「寶枝」。他戲稱自己寫小說像「京劇票友票戲」，沒高潮沒懸疑沒蒙太奇，只是老老實實地把老故事寫出來。但他寫作期間心臟病發、三進三出醫院，依然堅持完成12萬字的「嶗山悲歌」。

張祖詒1972年起成為蔣經國總統文膽，曾撰寫「蔣經國晚年身影」。回憶這段歲月，「那16年有許多事情無法忘懷」，但他不想再碰政治，「想用感性的筆法寫出來」。這將是張祖詒的下一本書，「如果上帝還願意給我時間」。