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得獎作品／我怎樣在24小時當中為法拉盛老人疫苗登記而連續作戰

謝星婷
謝星婷和兩位亞裔老人在約克學院疫苗接種點外。(謝星婷提供)
謝星婷和兩位亞裔老人在約克學院疫苗接種點外。(謝星婷提供)

本文為「戰勝病毒 堅強面對」徵文比賽青少年組入圍獎作品

早上8點整：我的疫苗預約之戰正式開始！首先在預約時，我優先考慮75歲以上的老人和來自同一家庭的老人。其次，由於絕大多數老人的英語能力有限，因此我為每位老人都選擇了翻譯幫助。再次，在提交每個預約之前，我對每個老人的信息進行了反覆核對，以確保沒有錯誤。最後，我不厭其煩地重複了48次預約過程！隨著時間的流逝，我注意到約克學院的預約量以驚人的速度下降。哇！時間就是生命！

下午1點30分：當我最後完成48個人的註冊後，我開始整理所有人的預約記錄來製作個人信息圖表。這樣才能幫我說雙語的義工同事能夠更有效地和所有老人交流。

下午5點：在製作完圖表後，我意識到我還沒有準備48份紐約州疫苗表格 ！我馬上開始填寫所有48個人的表格。這次，我填表速度快了很多。

晚上8點：我開始寫備忘錄，因為它能幫我的義工同事更順利地與所有老人聯繫。當我最後寄出備忘錄和所有預約確認單和疫苗表格後，時間已經是2月28日凌晨12:03。我已經為法拉盛老人疫苗登記而連續作戰了24小時！

到目前為止，儘管民權中心的疫苗註冊計劃非常成功，但仍有許多老人沒有預約到疫苗接種。Sunny Lee特別呼籲，如果您能說韓語或中文，請盡快聯繫法拉盛民權中心或其他老人中心幫助疫苗預約！

2月27日週六凌晨12:00：我開始在「紐約州疫苗接種網站」反覆「刷新」。沒有疫苗預約！然後我從12點到早上7點在每小時刷新一次該網站。結果還是相同！您可能會問：為什麼你在整個清晨瀏覽網站？因為在今年2月，美國因新冠肺炎造成的死亡人數已經超過了50萬，而疫苗是唯一對付新冠肺炎的武器。

早在2月初，我讀了一篇關於老人為預約疫苗的故事。由於疫苗供應的不足，許多老人變得非常絕望。皇后區意裔老人帕加諾講述了自己熬夜直到凌晨1點，還無法得到預約的經歷。她說，「我唯一可以做的就是哭泣！」

法拉盛的民權中心（Minkwon）就有一項專門為老人疫苗預約幫助的計畫。民權中心的Sunny Lee說：「如果您不會說讀寫英語，並不知道如何用電腦，你根本不可能預約疫苗。」為老年人預約疫苗就成為法拉盛老人社區中心最緊迫的任務。而作為已經在民權中心服務了三年的義工，我感到為老人預約疫苗是我義不容辭的責任。

回到2月27日清晨。即便我感到昏昏欲睡，但每當回想起哭泣老人的故事，我還是強打精神盯住屏幕。因為我知道2月27日是皇后區居民可以在約克學院登記疫苗的第一天，我不能錯過這個天賜良機 ！

早上8點整：我的疫苗預約之戰正式開始！首先在預約時，我優先考慮75歲以上的老人和來自同一家庭的老人。其次，由於絕大多數老人的英語能力有限，因此我為每位老人都選擇了翻譯幫助。再次，在提交每個預約之前，我對每個老人的信息進行了反覆核對，以確保沒有錯誤。最後，我不厭其煩地重複了48次預約過程！隨著時間的流逝，我注意到約克學院的預約量以驚人的速度下降。哇！時間就是生命！

下午1點30分：當我最後完成48個人的註冊後，我開始整理所有人的預約記錄來製作個人信息圖表。這樣才能幫我說雙語的義工同事能夠更有效地和所有老人交流。

下午5點：在製作完圖表後，我意識到我還沒有準備48份紐約州疫苗表格！我馬上開始填寫所有48個人的表格。這次，我填表速度快了很多。

晚上8點：我開始寫備忘錄，因為它能幫我的義工同事更順利地與所有老人聯繫。當我最後寄出備忘錄和所有預約確認單和疫苗表格後，時間已經是2月28日凌晨12:03。我已經為法拉盛老人疫苗登記而連續作戰了24小時！

到目前為止，儘管民權中心的疫苗註冊計劃非常成功，但仍有許多老人沒有預約到疫苗接種。Sunny Lee特別呼籲，如果您能說韓語或中文，請盡快聯繫法拉盛民權中心或其他老人中心幫助疫苗預約！

編輯推薦

  • 2021年由「亞美醫師協會」及「親情健保計劃」共同主辦、世界新聞網承辦的「戰勝病毒 堅強面對」有獎徵文比賽活動，一經發布便獲得眾多關注，組委會收到來自全美各地的大量徵文作品，在此向所有投稿的朋友們致上深深感謝。
  • 初審由世界新聞網資深編輯評審團進行評判，於成年組及青少年組各評選出20名優秀作品；終審則由亞美醫師協會及親情健保計劃的11位評審聯合評定最終獲獎名次。
  • 期待大家能從感人的抗疫故事中獲得力量與勇氣。在疫情的嚴酷挑戰下，我們仰賴醫學以堅定信心，依靠親情而扶持前行。
  • 完整得獎名單及作品請見：https://worldjournal.com/topic/fightcovid

  • 主辦單位

疫苗 法拉盛 紐約州

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