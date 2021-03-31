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林志玲化身最美導覽 線上帶你看蘇富比現代藝術拍品

記者孫曼／綜合報導
林志玲將擔任現代藝術導賞員，為各地藏家介紹重點拍品。（圖：蘇富比提供）
林志玲將擔任現代藝術導賞員，為各地藏家介紹重點拍品。（圖：蘇富比提供）

香港蘇富比（Sotheby’s）將於2021年4月18日舉辦由常玉及畢卡索億級大作領銜的「神品：超越時空的大師之作」專場，以及「超限界：現代藝術晚間拍賣」。繼先前陸續曝光的朱德群博物館級雪景三聯屏「盛世雪」，蘇富比也公布了「超限界：現代藝術晚間拍賣」的領銜焦點：趙無極「狂草時期」重要作品「13.02.62」，因此作完成於趙無極誕辰當日，是首幅以此日期命名別具紀念價值之作。同時，蘇富比現代藝術部更破天荒與林志玲及著名建築師藝術家馮永基合作，由林志玲化身現代藝術導賞員的一系列「雲導賞」短片系列近日起將於蘇富比網站及社交媒體平台推出，而馮永基則特別擔任現代藝術晚拍策展顧問，規畫4月16至18日舉行的香港預展環境。

領銜拍品「13.02.62」完成於趙無極誕辰當日，是少數是以此日期命名的作品中的第一件，也標誌了藝術家即將展開的「狂草時期」巔峰歲月，筆勢有如狂草般縱橫馳騁，大片烈焰如火的紅色調，讓人聯想到熱情與力量。同場上拍的還有朱德群首幅亮相拍場的雪景三聯作「盛世雪」，是雪景系列僅兩組的雪景三聯屏之一。晚拍亦有常玉、吳冠中、劉國松、蕭勤、梅忠恕等東方大師，及雷諾瓦（Pierre-Auguste Renoir）、蘇拉吉（Pierre Soulages）、喬治馬修（Georges Mathieu）等歐洲巨匠之重要作品。

而此次蘇富比與林志玲的合作，除了介紹拍品的一系列短片，現代藝術晚拍中李華弌、謝景蘭、蕭勤、喬治馬修及泰瑞佛洛斯特的5幅作品，部份拍賣收益亦將撥捐「志玲姐姐慈善基金會」作慈善用途。同時，亦有一幅來自亞洲重要私人收藏的趙無極油畫「09.02.60」蔣以慈善拍賣的方式，全部收益撥捐國立台灣大學。

趙無極「13.02.62」估價1億港元起。（圖：蘇富比提供）
趙無極「13.02.62」估價1億港元起。（圖：蘇富比提供）
林志玲將擔任現代藝術導賞員，透過一系列「雲導賞」短片系列，為各地藏家介紹重點拍品...
林志玲將擔任現代藝術導賞員，透過一系列「雲導賞」短片系列，為各地藏家介紹重點拍品。（圖：蘇富比提供）
畢卡索「鬥牛士」Buste de Matador，估價1億港元起。（圖：蘇富比提...
畢卡索「鬥牛士」Buste de Matador，估價1億港元起。（圖：蘇富比提供）
趙無極「09.02.60」，估價1,000萬港元起，將以慈善拍賣方式，全部收益撥...
趙無極「09.02.60」，估價1,000萬港元起，將以慈善拍賣方式，全部收益撥捐國立台灣大學。（圖：蘇富比提供）
朱德群「盛世雪」三聯屏，估價8000萬港元起。（圖：蘇富比提供）
朱德群「盛世雪」三聯屏，估價8000萬港元起。（圖：蘇富比提供）
常玉「裸女與北京狗」，估價1億港元起。（圖：蘇富比提供）
常玉「裸女與北京狗」，估價1億港元起。（圖：蘇富比提供）
趙無極「13.02.62」估價1億港元起。（圖：蘇富比提供）
趙無極「13.02.62」估價1億港元起。（圖：蘇富比提供）

拍賣 林志玲 香港

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