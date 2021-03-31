林志玲化身最美導覽 線上帶你看蘇富比現代藝術拍品

林志玲將擔任現代藝術導賞員，為各地藏家介紹重點拍品。（圖：蘇富比提供）

香港 蘇富比（Sotheby’s）將於2021年4月18日舉辦由常玉及畢卡索億級大作領銜的「神品：超越時空的大師之作」專場，以及「超限界：現代藝術晚間拍賣 」。繼先前陸續曝光的朱德群博物館級雪景三聯屏「盛世雪」，蘇富比也公布了「超限界：現代藝術晚間拍賣」的領銜焦點：趙無極「狂草時期」重要作品「13.02.62」，因此作完成於趙無極誕辰當日，是首幅以此日期命名別具紀念價值之作。同時，蘇富比現代藝術部更破天荒與林志玲 及著名建築師藝術家馮永基合作，由林志玲化身現代藝術導賞員的一系列「雲導賞」短片系列近日起將於蘇富比網站及社交媒體平台推出，而馮永基則特別擔任現代藝術晚拍策展顧問，規畫4月16至18日舉行的香港預展環境。

領銜拍品「13.02.62」完成於趙無極誕辰當日，是少數是以此日期命名的作品中的第一件，也標誌了藝術家即將展開的「狂草時期」巔峰歲月，筆勢有如狂草般縱橫馳騁，大片烈焰如火的紅色調，讓人聯想到熱情與力量。同場上拍的還有朱德群首幅亮相拍場的雪景三聯作「盛世雪」，是雪景系列僅兩組的雪景三聯屏之一。晚拍亦有常玉、吳冠中、劉國松、蕭勤、梅忠恕等東方大師，及雷諾瓦（Pierre-Auguste Renoir）、蘇拉吉（Pierre Soulages）、喬治馬修（Georges Mathieu）等歐洲巨匠之重要作品。

而此次蘇富比與林志玲的合作，除了介紹拍品的一系列短片，現代藝術晚拍中李華弌、謝景蘭、蕭勤、喬治馬修及泰瑞佛洛斯特的5幅作品，部份拍賣收益亦將撥捐「志玲姐姐慈善基金會」作慈善用途。同時，亦有一幅來自亞洲重要私人收藏的趙無極油畫「09.02.60」蔣以慈善拍賣的方式，全部收益撥捐國立台灣大學。