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博物館等級神像紐約邦瀚斯上拍 收藏也抗疫保平安

記者孫曼／綜合報導
三月邦瀚斯紐約亞洲藝術周，拍賣亮點為一尊博物館級北印度帕拉時期金剛亥母銅像。圖：邦瀚斯提供
三月邦瀚斯紐約亞洲藝術周，拍賣亮點為一尊博物館級北印度帕拉時期金剛亥母銅像。圖：邦瀚斯提供

剛過完農曆新年，三月紐約亞洲藝術周也即將到來。國際拍賣行邦瀚斯（Bonahms），將於3月15日起舉辦三場亞洲藝術主題拍賣，內容涵蓋中國、日本、韓國、印度、喜馬拉雅、東南亞藝術，其中亮點為即將於3月16日「印度、喜馬拉雅及東南亞藝術拍賣」領銜登場的一尊博物館級北印度帕拉時期金剛亥母銅像，是現存最早金剛亥母銅像之一，估價40萬美元起。多件來自亞洲不同藝術文化的神像，除了收藏，也具有保佑健康平安的象徵。

「印度、喜馬拉雅及東南亞藝術拍賣」領拍的是一尊北印度帕拉時期金剛亥母銅像，估價4...
「印度、喜馬拉雅及東南亞藝術拍賣」領拍的是一尊北印度帕拉時期金剛亥母銅像，估價40萬美元起。圖：邦瀚斯提供

「日韓藝術拍賣」呈獻一尊伎樂天木雕像，據考出自奈良法隆寺金堂，估價3萬5000美...
「日韓藝術拍賣」呈獻一尊伎樂天木雕像，據考出自奈良法隆寺金堂，估價3萬5000美元起。圖：邦瀚斯提供

3月15日率先登場的「中國書畫與工藝精品」，一口氣呈獻多個美國著名私人收藏，當中焦點要數由加州中韓藝術收藏家Robert W. Moore釋出之一件明代黑漆嵌螺鈿人物樓閣圖八角盤，此品出自15至16世紀，細膩描繪明代湖畔亭台的宮緯景致。同時還有來自Marilynn B. Alsdorf家族珍藏的北魏交腳菩薩石像，Rosalind Ching Pastor 私人收藏之乾隆御製詩白瓷枕，以及羅伯特楊門家族（Robert Youngman）珍藏之一組商代至漢代古玉雕飾等。

「中國書畫與工藝精品」拍賣呈獻Marilynn B. Alsdorf家族珍藏的北...
「中國書畫與工藝精品」拍賣呈獻Marilynn B. Alsdorf家族珍藏的北魏交腳菩薩石像，估價7萬美元起。圖：邦瀚斯提供

「日韓藝術拍賣」呈獻一尊平安時期的木漆無量壽佛，估價10萬美元起。圖：邦瀚斯提供
「日韓藝術拍賣」呈獻一尊平安時期的木漆無量壽佛，估價10萬美元起。圖：邦瀚斯提供

而3月16日晚間的「印度、喜馬拉雅及東南亞藝術拍賣」則有本季邦瀚斯紐約亞洲藝術周的領銜拍品：帕拉時期金剛亥母銅像。此品出自約11世紀印度東北部，或為現存最早金剛亥母銅像之一，曾屬顯赫「菩薩道收藏」（Nyingjei Lam Collection）藏品，更借展於美國魯賓藝術博物館（Rubin Museum of Art）達15年之久，如今釋出於市，極為珍罕。自11世紀以來，金剛亥母就是印度東北部密宗最重要的女性神祇，此銅雕造型呼應大地女神從一片汪洋中升起的古老印度傳說。同時期的印度銅像皆已長埋地底，此像卻見包漿圓潤而光澤熠熠，推估應於11或12世紀流傳至西藏，並於當地得以保存。

「印度、喜馬拉雅及東南亞藝術拍賣」拍賣呈獻一尊17/18世紀的尼泊爾銅鎏金文殊金...
「印度、喜馬拉雅及東南亞藝術拍賣」拍賣呈獻一尊17/18世紀的尼泊爾銅鎏金文殊金剛像，估價13萬美元起。圖：邦瀚斯提供

「印度、喜馬拉雅及東南亞藝術拍賣」拍賣呈獻一尊12/13世紀的尼泊爾銅鎏金蓮華手...
「印度、喜馬拉雅及東南亞藝術拍賣」拍賣呈獻一尊12/13世紀的尼泊爾銅鎏金蓮華手觀音像，估價10萬美元起。圖：邦瀚斯提供

同場上拍的還有Siddharth K. Bhansali珍藏的一組印度南部象神雕像，以及一件來自12、13世紀尼泊爾的銅鎏金蓮華手觀音像；以及一件17、18世紀的尼泊爾銅鎏金文殊金剛像。

最後3月17日舉辦的「日韓藝術拍賣」亦有重要神像收藏，包括出自有「日本佛教造像首個黃金盛世」之稱的平安時期（764-1158年）的木漆無量壽佛，形體飽滿、表情泰然有如孩童，是日本本土的獨特風格。另有一尊伎樂天木雕像，據考出自奈良法隆寺金堂。法隆寺乃日本首個聯合國科文組織世界文化遺產，其金堂於670年經歷大火，復修後分別為當中三大佛像增設華美寶帳，而此品正是原屬寶帳邊沿的裝飾。

「中國書畫與工藝精品」拍賣呈獻一件明代黑漆嵌螺鈿人物樓閣圖八角盤，估價2萬500...
「中國書畫與工藝精品」拍賣呈獻一件明代黑漆嵌螺鈿人物樓閣圖八角盤，估價2萬5000美元起。圖：邦瀚斯提供

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