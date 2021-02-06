台灣音樂家吳淨蓮 接巴黎歌劇院合唱團指揮

荷蘭國家歌劇院合唱團駐院指揮的吳淨蓮受邀擔任巴黎國家歌劇院合唱團駐院指揮。（取材自推特）

台灣 出身，現任荷蘭國家歌劇 院合唱團駐院指揮的吳淨蓮受邀擔任巴黎國家歌劇院合唱團駐院指揮，4月26日正式上任，她也是百年來巴黎歌劇院出任該職的首名女性。

吳淨蓮接受中央社記者越洋專訪時表示，巴黎國家歌劇院是目前歐陸編制最大的歌劇院，她將會有1名副指揮、4個鋼琴伴奏及合唱團一起工作，「能夠受邀來這裡工作，對我是莫大的肯定與挑戰。」

巴黎國家歌劇院在官網發布新聞稿表示，吳淨蓮從2014年以來，在荷蘭國家歌劇院擔任合唱團駐院指揮，今年進入第7季，期間合唱團被德國歌劇雜誌Opernwelt 50名樂評同時評選為世界上最好的合唱團，吳淨蓮的帶領備受肯定。

過去吳淨蓮擔任過瑞士日內瓦大劇院以及法國史特拉斯堡萊茵歌劇院駐院合唱團指揮，歷練完整。

吳淨蓮在台灣求學時期就讀台北女師專，畢業後，拿到法國支持留學一年的獎學金，到了里昂高等音樂院攻讀。一年後靠家人全力支持拿到文憑，原本想回台灣工作，但同時間史特拉斯堡萊茵歌劇院先給了她全職合唱團指揮工作，就此展開國外歌劇院工作生涯。

個性低調，吳淨蓮隨遇而安，但音樂全力以赴，她曾說與其要花時間做人際關係，「不如去看譜」；她也說，當合唱指揮甚至到歌劇院工作，都不是她計畫中的生命選項，「但緣分來了，機會來了，我等待一次次人生投來的變化球，看自己實力有沒有準備好接到。」

吳淨蓮說，台灣的音樂教育給了她深厚的基礎，「從法國念書到去瑞士、荷蘭工作，打開了視野跟對看事情的角度，而且世界之大，好的人才太多，只有一步一步腳踏實地，培養實力也等待好的時間與機會。」

巴黎國家歌劇院轄下有觀光 客熟知的加尼葉歌劇院，還有巴士底歌劇院，前者將近2000個座位，巴士底歌劇院則有2723個座位。吳淨蓮說，這是一個定目劇院的編制，每天可以有好幾檔不同歌劇製作、排練與演出，這很吸引她，也是相當大的挑戰，「我已經收到密密麻麻的行程表」。

現在巴黎國家歌劇院光是合唱團正式員額編制就有112人，現在只有102人，吳淨蓮上任之後首先是要決定新年度協演人員的名單，其次開始正式人員的缺額甄選，希望可以把人數補齊。

吳淨蓮強調，每個合唱團的人聲都有助於讓音樂更豐富，她的工作就是要確保每一個聲音都能發揮極致，綻放自己的光芒。

要離開阿姆斯特丹，吳淨蓮多少有些不捨，只要有得空她就出去走走，把這座城市的美麗留在心裡；她也開始搬家計畫，最重要的行李不是衣服和家具，而是跟她跟得最緊的鋼琴與無數琴譜，等待抵達巴黎之後，繼續飄揚精彩樂音。