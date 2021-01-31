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融合書法與太極拳 廖禎祥自創「祥門」半世紀

記者陳宛茜／台北報導
廖禎祥是當代唯一書、拳二藝皆成就斐然的書法家。（圖：國父紀念館提供）
廖禎祥是當代唯一書、拳二藝皆成就斐然的書法家。（圖：國父紀念館提供）

「不誠無物、氣貫書拳─廖禎祥九五書法回顧展」即起於台灣國父紀念館自中山國家畫廊展出，展覽廖禎祥從1960年至2020年一甲子書法作品。展覽依書寫的內容分為書拳論、臨書、自作詩詞、四體軌跡，四個區塊，一共展出書法128件、文物13件及印章若干。

廖禎祥生於日治時代，就讀台北商校時承日籍教師秋田心光啟蒙書道；後從澹廬書會創辦人曹秋圃習書法並向鄭曼青學太極拳。他將太極拳與書法交融，為當代唯一書、拳二藝皆成就斐然的書法家。

廖禎祥1957年與林耀西、林成枝及李普同等前輩共同籌組「台灣省基隆市書法研究會」，為台灣光復後第一個成立的書法團體，並於翌年舉辦「第一屆中日書法交流展」，開國際書法交流之先河；其後又發起成立「中國書法學會」、「台灣省鋼筆書法研究會」及「中國標準草書學會」等，對振興台灣書道，促進國際交流不遺餘力。廖禎祥自1974年起以「祥門」為名於自宅成立書法教室進行教學，迄今已長達46年。

國父紀念館館長王蘭生表示，廖禎祥老師早年親近于右任與鄭曼青，書道中融入太極「柔中帶剛」與道家「無為而無不為」。他從廖老師作品中體會，寫字要活，才能氣韻生動。展覽名為「不誠無物、氣貫書拳」，「不誠無物」為廖禎祥座右銘，「氣貫書拳」則是說明他於書拳二道的成就。

南宋文天祥〈正氣歌句〉隸書條幅。（圖：國父紀念館提供）
南宋文天祥〈正氣歌句〉隸書條幅。（圖：國父紀念館提供）
廖禎祥〈余現今之作品觀〉草書條幅。（圖：國父紀念館提供）
廖禎祥〈余現今之作品觀〉草書條幅。（圖：國父紀念館提供）

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