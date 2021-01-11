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李希特創作8小時舒眠曲 巡演現場睡成一團

中央社／台北11日電
作曲家馬克斯．李希特2015年發表個人專輯「舒眠曲」，以8小時的樂作讓入睡者聆聽，全球巡演時現場睡成一團，如今巡演剪成音樂電影「李希特舒眠曲」。（中央社）
作曲家馬克斯．李希特2015年發表個人專輯「舒眠曲」，以8小時的樂作讓入睡者聆聽，全球巡演時現場睡成一團，如今巡演剪成音樂電影「李希特舒眠曲」。（中央社）

作曲家馬克斯．李希特（Max Richter）2015年發表個人專輯「舒眠曲」，讓入睡者聆聽，進而探索睡眠者的聽覺，全球巡演時現場睡成一團。如今巡演剪成音樂電影「李希特舒眠曲」，逐步解密音樂。

馬克斯．李希特認為，當人們在沉睡時，並非缺席，只是處於不同的感知狀態，「我們的大腦有很多細胞，各自處理各自的任務，當睡著時，細胞們還是會集體運作，我只是為這樣的空間創作一首曲子。」

李希特為古典樂學院派出身，後來致力將合成器聲響與電子音樂等音色融入古典音樂創作之中，自2002年首張專輯「記憶之屋」推出以來，便以深具詩意的標題音樂風格擄獲古典樂、極簡主義等跨界樂迷。

李希特後來為「星際救援」（Ad Astra）、「攻敵必救」（Miss Sloane）等電影配樂走紅，也成為好萊塢電影配樂圈重要一員。

李希特6年前發行的「舒眠曲」是給入睡者聆聽的8小時樂作，巡迴時也都以8小時完整演出，樂手連續演奏8小時，樂迷則在現場以睡眠狀態聆聽，也成為有史以來樂手連續演奏單一曲目最長最久，以及史上第一場睡著聽的演奏會。

來源：觸電網 - 電影情報入口網

這部音樂電影擷取自「舒眠曲」演奏會在柏林、雪梨、巴黎等三地的現場實況，由李希特親自導聆，闡述其創作理念與編曲概念。

李希特說，某種程度來說這首樂曲非常極端，「但我想建構一套直接的語言，嘗試幫助我們遠離我們生活上的混沌，不需要理解，但要用心感受。」

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