佳士得香港秋拍 劉野「讀書的女人」吸睛

劉野作品《讀書的女人》為佳士得此次秋拍的重點拍品之一。（新華社）

將於11月27日至12月5日舉行的佳士得香港 2020年秋季拍賣，於16日率先展出其中現代及當代藝術部分精選拍品。展覽呈獻了奈良美智、村上隆、草間彌生、劉野等藝術家的作品。

當日的展覽在香港中環一家時裝店舉行，以門店櫥窗為起點，十多件色彩豐富的藝術佳作從門廳伸延至店舖中心及其他地方，包括村上隆最知名的作品主題之一《Miss Ko2》、草間彌生《南瓜》、奈良美智《無題》及中國 當代藝術家劉野《讀書的女人》和黃宇興的《日落之地》等。

據介紹，劉野作品《讀書的女人》為佳士得此次秋拍的重點拍品之一，畫中的女郎正低頭讀書，書中有著縱橫分割的幾何色塊，這是劉野畫作中常出現的符號，也是他向幾何抽象畫派先驅蒙德里安的獨特致敬方式。佳士得對此作品估價800萬至1200萬港元。

另一幅吸引眾人眼球的作品是美國 當代藝術家喬納斯·伍德的《黃色插枝2》。作者以經典的傾斜及扁平角度，刻畫了一束精緻的蘭花。此作品估價為180萬至280萬港元。

除上述作品外，大師安迪·沃霍爾、法籍華裔畫家趙無極和常玉，中國藝術家張曉剛及英國當代女畫家塞西麗·布朗等藝術家的作品，也將亮相本屆秋拍。