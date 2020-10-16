有錢和富有是不同的！香奈兒語錄來自她的閱讀世界

香奈兒語錄也可視為她給自己的精神鼓勵與寄託，並持續影響著香奈兒品牌的創作、核心價值，並帶來厚實的力量。（圖：香奈兒提供）

在科技尚未如今日發達的年代，文字不但是人們抒發情感的最佳媒介，也扮演著相當重要的知識傳遞者。在香奈兒最新推出的第30章「Inside CHANEL」章節──嘉柏麗香奈兒與文學（GABRIELLE CHANEL & LITERATURE）中，就講述了香奈兒女士與文學的淵源，從中除了能夠讓人更理解文學如何影響她的性格、創作和世界觀等等，也更明白她那些經典的傳世語錄從何而來、為何而生。

文學作品 躲避現實的美好世界

年幼時歷經母親辭世、被父親遺棄，香奈兒女士曾對好友保羅莫朗（Paul Morand）透露，她把文學作品當作是可以暫時躲避現實的另一個美好世界。從小時候喜歡看連載小說 並夢想著自己有天能夠成為其中的主角，到後來摯愛卡培男孩（Boy Capel）與她分享的伏爾泰（Voltaire）、尼采（Nietzsche）和博伽梵歌（Bhagavad Gita）的作品等，其實她涉獵的文學範圍相當廣泛，甚至是對亞洲、波斯與埃及等地的生活與文化的理解，也都有很大的程度是從書中所獲得的，而這些種種也成為日後香奈兒設計作品中的靈感。

年幼時歷經母親辭世、被父親遺棄，香奈兒女士曾透露她把文學作品當作是可以暫時躲避現實的另一個美好世界。（圖：香奈兒提供）

書籍包裝 當成藝術品陳列展示

在她巴黎的康朋寓所中，有大片的牆面收藏著她所喜愛的書籍，包含詩集作品、小說、戲劇、散文與藝術書籍等，並特別以施洛德（Germaine Schroeder）特別製作的精美書皮加以裝訂保存，就像為它們著裝造型，披上特有的黃褐色、米色、黑色、紅色與金色裝束，當成一件件藝術品陳列展示。其中，「詩」在香奈兒女士心中是一門偉大藝術，是美感的極致體驗，所以她終生支持詩人勒韋迪（Pierre Reverdy），除了出版他的作品，也把其手稿珍藏於她的圖書館 內。

「詩」在香奈兒女士心中是一門偉大藝術，所以她終生支持詩人勒韋迪，除了出版他的作品，也把其手稿珍藏於她的圖書館內。（圖：香奈兒提供）

既然那麼喜歡書，那麼總會希望讓自己兒時想成為書中主角的願望有成真的一天吧？香奈兒女士委託好友保羅莫朗、露易絲德維爾莫蘭和米歇爾德翁，書寫她的傳奇，她刻意對部分的生命經歷保持沉默，維持謎一樣的神祕感以彰顯其個人自由，同時留下伏筆作為故事的鋪陳。目前已有超過150部小說、傳記和藝術書籍以她為主角，並被翻譯成各國文字。

香奈兒女士涉獵的文學範圍相當廣泛。（圖：香奈兒提供）

個人語錄 持續帶來啟發

另外也選擇效法哲學家拉布魯耶的風格，以「個人語錄」方式表達自己從書領悟的各種道理與精神，這些語錄也簡單、直接地展現她的性格和獨到見解，像是「最有勇氣的行為，就是要會替自己著想。The most courageous act is still to think for yourself. Aloud.」、「美麗從你決定成為自己的那一刻開始。Beauty begins the moment you decide to be yourself.」、「有錢的人和富有的人是不同的。There are people who have money and people who are rich.」等等，種種文字不只給予閱讀者實質的建議和提供多樣的思考概念，其實也可視為她給自己的精神鼓勵與寄託，並持續影響著香奈兒品牌的創作、核心價值，並帶來厚實的力量。

文學帶給香奈兒女士深刻影響。（圖：香奈兒提供）