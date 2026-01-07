埃及遊客衝1900萬人 新阿拉曼市為明星旅遊城

我的頻道

中央社開羅專電
埃及政府近年重點發展新阿拉曼，有意將此城打造成豪華旅遊度假勝地，專門吸引高消費群遊客。圖為新阿拉曼其中一個高級度假別墅村，攝於114年6月。(中央社)

埃及旅遊業2025年接待近1900萬名遊客，創歷史新高。埃及重點發展北部海岸城市「新阿拉曼市」（New Alamein City），包機航班量激增450%，成為埃及成長最快的國際旅遊目的地之一。

埃及媒體「埃及今日」（Egypt Today）報導，埃及旅遊及文物部長法西（Sherif Fathy）4日表示，埃及旅遊業在2025年達到歷史性里程碑，接待近1900萬名遊客，較去年同期成長21%。

法西進一步說，旅遊業是埃及的主要收入和就業來源之一。官方數據顯示，2024年旅遊業為埃及創造約153億美元收入。埃及政府致力在2030年前，達到每年接待3000萬外國遊客的目標。

報導指出，2025年有大量國際觀光客進出埃及主要機場，如開羅、赫加達（Hurghada）、夏姆錫克（Sharm El-Sheikh），和馬薩艾藍（Marsa Alam），除凸顯埃及旅遊地域分布廣泛，且市場吸引力多元外，也反映出埃及政府對旅遊基礎設施、機場現代化和服務提升的持續投資。

報導根據旅遊及文物部數據，全球目前共有193個城市開通飛往埃及的旅遊航班。埃及包機航班量在2025年增加32%；北部海岸城市「新阿拉曼市」（New Alamein City）的包機航班量更是激增450%，成為埃及成長最快的國際旅遊目的地之一。

新阿拉曼是埃及北部地中海沿岸新興城市，於2018年由埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）宣布啟動，距離首都開羅西北約220公里，亞力山卓（Alexandria）港約130公里。

埃及政府近年重點發展新阿拉曼，有意將此城市打造成豪華旅遊度假勝地，專門吸引高消費群遊客，以重塑埃及北部海岸線的經濟與旅遊格局。在長達14公里的地中海海岸線上，建設多個享有私人海灘的高級度假別墅村和濱海步道。

地標「新阿拉曼標誌塔」（Alamein Iconic Tower）是新阿拉曼市的標誌性建築，塔高300公尺，名列北非最高摩天大樓之一。另有一座專門服務包機和國內航班的新阿拉曼國際機場。

此外，不遠處即是位於舊阿拉曼的阿拉曼戰爭博物館及盟軍、德軍公墓，可緬懷二戰時期北非戰場的阿拉曼戰役情景。

埃及政府目前還積極為新阿拉曼推動一項興建「綜合奧林匹克體育城」的運動之都新計畫，欲將新阿拉曼打造為地中海沿岸重要的體育和旅遊目的地，舉辦區域性和國際性體育賽事。計畫總投資金額預計達40億埃鎊（約8465萬美元）。

北部海岸城市「新阿拉曼市」是埃及成長最快的國際旅遊目的地之一，距離首都開羅西北約220公里，海岸線長達14公里。沿海擁有細白沙灘和清澈海水，深受遊客歡迎，夏季總是擠滿人潮。圖為新阿拉曼海灘一角，攝於114年6月。(中央社)

