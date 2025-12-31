我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

塞班島賭場開發案疑涉及洗錢與紀曉波有關

只怪房租漲太快？好萊塢巨星欠租恐被驅逐

長榮航空第四代豪經艙有感升級 3月派飛舊金山

記者黃仲明／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
長榮航空第四代豪華經濟艙榮獲英國航空設計專業媒體TheDesignAir頒發 2025 年度 TheDesignAir Awards最佳全新豪華經濟艙(Best New Premium Economy Class)獎項。(長榮航空提供)
長榮航空第四代豪華經濟艙榮獲英國航空設計專業媒體TheDesignAir頒發 2025 年度 TheDesignAir Awards最佳全新豪華經濟艙(Best New Premium Economy Class)獎項。(長榮航空提供)

長榮航空自1992年率先推出全球首創的「經濟豪華艙」，多年來持續專注旅客需求進化豪華經濟艙產品與服務的升級，屢次獲得國際航空專業獎項評比的肯定。去(2025)年發表的第四代豪華經濟艙，更於近日榮獲英國航空設計專業媒體TheDesignAir頒發2025年度TheDesignAir Awards最佳全新豪華經濟艙（Best New Premium Economy Class）獎項。

TheDesignAir 評審表示，長榮航空第四代豪華經濟艙在既有基礎上進一步拉高體驗層次，兼顧舒適性、靜謐感與整體設計，艙內氛圍透過細膩燈光與精緻用料、寬敞座椅空間，營造出沉穩且舒適的飛行環境，同時肯定長榮航空持續以「品質」為核心的設計理念，讓搭機過程成為旅程中的重要體驗。

長榮航空指出，第四代豪華經濟艙配置於波音787-9，目前機隊中共8架，未來尚有9架新機將陸續交付。設計理念是從「經濟艙升級」再提升為「類比商務艙」的規格，共設有28席座位，採2-3-2座位配置，前後椅距達42英吋，椅背後傾採用搖籃式座椅傾斜技術，以5英吋後傾實現等同於8英吋的舒適角度。

此外，座椅設計強調更好的隱密性，增設頭靠兩側隱私隔板、專屬閱讀燈，座椅的頭靠、扶手及腳靠皆採用皮革包覆，扶手內側的大型收納空間、椅背螢幕下方儲物空間，及專屬的水瓶架。另配有15.6吋高畫質螢幕、餐桌提供個人行動裝置放置架，以及110V AC與USB複合式插座，滿足長程飛行中多元使用需求。

長榮航空說明，TheDesignAir為享譽全球的航空設計與旅客體驗的專業媒體，長期關注航空產業於設計、品牌與旅客體驗等面向創新與傑出表現，其年度獎項由資深航空記者、設計及品牌領域專家評選，具備高度專業性與公信力，是業界公認的「美學與品牌趨勢」權威。

長榮航空第四代豪華經濟艙配置於波音787-9，把設計理念從「經濟艙升級」再提升為...
長榮航空第四代豪華經濟艙配置於波音787-9，把設計理念從「經濟艙升級」再提升為「類比商務艙」的規格，前後椅距達 42 英吋，椅背後傾採用搖籃式座椅傾斜技術，以5英吋後傾實現等同於8英吋的舒適角度。(長榮航空提供)
長榮航空第四代豪華經濟艙座椅增設頭靠兩側隱私隔板強調更好的隱密性，另配有 15....
長榮航空第四代豪華經濟艙座椅增設頭靠兩側隱私隔板強調更好的隱密性，另配有 15.6 吋高畫質螢幕，大型收納空間、椅背螢幕下方儲物空間，提供旅客舒適的飛行體驗。(長榮航空提供)
長榮航空機隊中787-9型客機已全數配置第四代豪華經濟艙，目前投入桃園－雅加達、...
長榮航空機隊中787-9型客機已全數配置第四代豪華經濟艙，目前投入桃園－雅加達、米蘭、慕尼黑、達拉斯及維也納直飛航線，2026年3月29日起亦將派飛舊金山，並將視市場需求與機隊調度安排後續執飛航線。(記者黃仲明／攝影)

長榮 波音 中共

上一則

歷史地標 長堤百年莊園免費開放 澳洲無花果樹超過140歲

延伸閱讀

解放軍圍台軍演 美眾議員批中「刻意」升級情勢

解放軍圍台軍演 美眾議員批中「刻意」升級情勢
Star Subaru斯巴魯5星服務新年特惠 推出兩項高價值的原廠配件升級

Star Subaru斯巴魯5星服務新年特惠 推出兩項高價值的原廠配件升級
解放軍圍台軍演 美眾議員聲援台灣：北京刻意升級情勢

解放軍圍台軍演 美眾議員聲援台灣：北京刻意升級情勢
長榮航空年終6.5個月 星宇發「1個月」有員工嫌少

長榮航空年終6.5個月 星宇發「1個月」有員工嫌少

熱門新聞

紐約時報記者用一趟東京行實測蘋果AirPods即時翻譯，並分享他的體驗與反思。圖為東京新宿24日街頭。（路透）

AirPods即時翻譯效果如何？紐時記者東京旅遊實測

2025-12-27 10:10
台灣一份機票銷售數據顯示，明年春節機票買氣較今年春節成長超過2成，顯示民眾利用長假期安排出國行程的需求更加提升。圖為桃園機場。(報系資料照)

春節機票買氣漲2成 台人最愛去這三個城市

2025-12-25 17:16
一項調查發現近半數受訪者認為航空公司刻意利用令人困惑的行李規定牟利。部分旅客則開始採取所謂的「裸飛」，也就是登機時完全不帶行李，只帶錢包、手機和充電器。資料照片。（路透）

嫌航空公司行李費貴 「裸飛」成新潮流 有人登機只帶手機、錢包

2025-12-27 00:50
日本一向是台灣出國觀光的熱門選項。近日台灣虎航開航高雄-熊本、台南-熊本新航線，強化南台灣旅客赴日旅遊與商務往來的便利性，23日在日本阿蘇熊本機場舉行首航儀式。（台灣虎航提供）

中客減少效應浮現 日媒：地方政府改期待台灣觀光客「回頭客多」

2025-12-25 08:10
在飛機上如何向空服員要一杯水，引起討論。示意圖。（圖／123RF）

原來按服務鈴超NG？ 前空姐曝「要水」潛規則：避免傳染效應

2025-12-26 01:50
遊客17日在日本東京金龍寺體驗坐禪。(路透)

日本擬2028年啟動入境新制 免簽旅客手續費至少2000日圓

2025-12-23 22:30

超人氣

更多 >
海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？

海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？
4星座對賺錢有天賦 2026年順到底「風生水起」

4星座對賺錢有天賦 2026年順到底「風生水起」
華人赴美旅行 餃子館用餐行程全泡湯「家也回不去了」

華人赴美旅行 餃子館用餐行程全泡湯「家也回不去了」
前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞

前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞
多州2026年將持續推動取消或降低房產稅

多州2026年將持續推動取消或降低房產稅