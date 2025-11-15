台灣天燈快閃倫敦市集 英國民眾一早排隊盼赴台旅遊

我的頻道

中央社／倫敦15日專電
觀光署駐倫敦辦事處與長榮航空英國分公司合作，15至16日在東倫敦老斯皮塔菲爾茲市集，舉辦台灣觀光旅遊快閃宣傳活動，展攤設計運用天燈與竹林茶館意象。（中央社）
觀光署駐倫敦辦事處與長榮航空英國分公司合作，15至16日在東倫敦老斯皮塔菲爾茲市集，舉辦台灣觀光旅遊快閃宣傳活動，展攤設計運用天燈與竹林茶館意象。（中央社）

位於東倫敦的超人氣老斯皮塔菲爾茲市集（Old Spitalfields Market）今天出現罕見景象，彷彿被竹林圍繞的半開放空間懸掛一串串形似台灣平溪或十分天燈的燈籠，溫暖的燈光籠罩一早即絡繹不絕的排隊人潮。

這是觀光署駐倫敦辦事處攜手長榮航空英國分公司，今、明兩天在這個歷史近400年的超人氣市集舉辦的台灣旅遊推廣活動Light Up London。老斯皮塔菲爾茲市集匯集餐飲、珠寶、服飾、工藝品、藝廊等商家，每週有近20萬人次造訪，是十分受歡迎的活動舉辦地點。

據交通部觀光署統計，英國多年來是台灣在歐洲地區最大的旅客來源，COVID-19疫情後旅客回流速度也穩定上升，今年1至8月則較去年同期成長逾14%。

Light Up London展攤空間設計發想自台灣九份山城、竹林茶館和天燈；內部設置台灣景象拍立得快閃拍照留念區，民眾可於拍攝後登入活動頁面參加抽獎，最大獎是長榮航空倫敦—台北雙人來回機票，搭配觀光署安排、包含住宿的台灣環島5日雙人遊。

活動現場並提供民眾嘗試揮毫，以毛筆書寫春聯風格小卡，眾人作品層層疊疊掛在牆上，背景為九份山城俯瞰圖，彷彿祝福可隨天燈冉冉升空、傳遞至遠方。

在週六上午的活動現場，上午即有民眾走近Light Up London一探究竟，聆聽部署在展攤外圍的人員介紹台灣觀光旅遊資源和航班資訊。隨著時間接近中午，排隊等待進入展攤拍照留念、或至接待櫃檯獲取更多赴台旅遊資訊的民眾越來越多。

觀光署駐倫敦辦事處主任林毓珊說，辦事處希望以較具識別度的台灣意象，在濕冷冬季將溫暖、希望與祝福帶給倫敦民眾。台灣不只是旅遊目的地，更是會讓人不斷回味的文化旅程。

長榮航空英國分公司總經理張璟豪說，長榮航空深耕英國超過30年，在英國是唯一「每天」有航班飛往台灣的航空公司，並連續10年獲航空業市場調查顧問公司SKYTRAX「五星」肯定，期待此次活動能讓更多旅客認識並進而愛上台灣。

Light Up London快閃活動期間，正值耶誕新年假期旅遊旺季將至，長榮航空推出特定航班專屬折扣碼，盼進一步刺激訪台人次增長。

觀光署倫敦辦事處與長榮航空英國分公司合作，15至16日在東倫敦老斯皮塔菲爾茲市集...
觀光署倫敦辦事處與長榮航空英國分公司合作，15至16日在東倫敦老斯皮塔菲爾茲市集舉辦快閃宣傳活動，推介台灣觀光旅遊資源。（中央社）
觀光署駐倫敦辦事處攜手長榮航空英國分公司，15至16日在東倫敦舉辦台灣旅遊快閃宣...
觀光署駐倫敦辦事處攜手長榮航空英國分公司，15至16日在東倫敦舉辦台灣旅遊快閃宣傳活動，現場提供民眾揮毫書寫祝福。（中央社）
觀光署駐倫敦辦事處攜手長榮航空英國分公司，15至16日在東倫敦老斯皮塔菲爾茲市集...
觀光署駐倫敦辦事處攜手長榮航空英國分公司，15至16日在東倫敦老斯皮塔菲爾茲市集舉辦快閃宣傳活動，吸引英國民眾排隊參加，展攤設計運用天燈元素在濕冷冬季更顯溫暖。（中央社）

