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防富士山登山亂象 靜岡縣擬開徵4000日圓管理費

中央社東京7日專電
富士山。(路透)
富士山。(路透)

日本富士山登山亂象層出不窮導致意外頻傳，繼山梨縣政府為遏止亂象於今年開徵通行費後，靜岡縣政府考慮針對每名登山客開徵4000日圓（約27美元）的入山管理費。

日本讀賣新聞報導，靜岡縣傾向從明年夏天起向要登富士山的人士每人徵收4000日圓的入山管理費。靜岡縣政府多次研議合併非強制性（隨喜性質）繳交富士山保全協助費（每人1000日圓），將入山管理費設定在3000至5000日圓之間。

靜岡縣政府的幹部表示，有關新規定的入山管理費，原本研議的價格設定是3000日圓、4000日圓、5000日圓這3個方案。在徵詢當地的市町、山小屋公會等的意見後，考慮到要檢查登山客所需人員的費用，以及要做好安全對策、保全管理等的費用，傾向每人徵收4000日圓。

至於登富士山夜間通行規制開始的時間，原本研議靜岡縣這一側3路線（富士宮、須走、御殿場）的開始時間各不同，但現在傾向時間統一。

富士山4條登山步道中，屬山梨縣境的是吉田口，屬靜岡縣境的有富士宮口、御殿場口及須走口共3條，其中約6成登山客都集中在吉田口。

鑒於往年包括外國人在內的登山客持續增加，山梨縣政府為解決登山步道人潮擁擠的情況，已從今年7月1日起採取限制單日登山上限人數4000人，及對每人開徵2000日圓「通行費」等措施。

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