2024最強護照 連續6年冠軍的日本被新加坡擠下

2024最好用護照，新加坡以195個免簽國居冠；圖為遊客在新加坡濱海灣金沙酒店的屋頂游泳池游泳。(路透)

評估「2024年最強護照」排行榜近日出爐，由居留權和公民身分顧問公司「Henley & Partners」所統計的「亨利護照指數」（Henley Passport Index），以擁有多少免簽國家作為評比，連續6年冠軍的日本 被新加坡 擠下，新加坡以195個免簽國居冠；日本、南韓 及歐洲5國位居第二名。

綜合外電報導，根據「亨利護照指數」，2024最強護照除了冠軍新加坡外，芬蘭、法國、德國、義大利、日本、南韓及西班牙等7個國家同居第二名，這些國家皆有192個免簽國待遇。

排第三則有奧地利、丹麥、愛爾蘭、盧森堡、荷蘭、挪威和瑞典等7國，皆享有191個免簽國；台灣居第34名，有141個免簽國，與秘魯並列；中國排名從第62名前進到60名，不過免簽國家卻從88國減少至85國；香港以171個免簽國家，和安多拉、巴西並列18名，較去年排名上升1名。

報導指出，亨利護照指數，針對全球199個國家、地區的護照進行排名，自2006年推出以來，台灣護照曾位居第55名，2010年跌至最低的第69名，2015年後則穩定維持在30名上下。

另外，全球護照排行最末端分別為阿富汗、敘利亞及伊拉克，這些國家的免簽國數皆少於35個。這份榜單自2006年起每年公布，是衡量各國旅行便利性的重要參考依據。

報導說，「亨利護照指數」是全球護照排名的權威指標，每月更新一次，依據護照持有人無需事先申請簽證即可前往的目的國家數量進行評比。基於國際航空運輸協會（IATA）的獨家數據，並由英國恒理環球顧問事務所有限公司（Henley & Partners）的研究團隊進一步統計完善。