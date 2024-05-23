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與法搶觀光生意 西班牙旅客人數創新高 但激起當地人反彈

編譯季晶晶／綜合外電
西班牙國際旅客人數創新高，但引發住房難尋和用水過度等問題，加那利群島的居民上月甚至上街頭抗議。（美聯社）
西班牙國際旅客人數創新高，但引發住房難尋和用水過度等問題，加那利群島的居民上月甚至上街頭抗議。（美聯社）

想與法國爭奪全球最大旅遊目的地頭銜的西班牙，去年吸引到的國際旅客人數創新高，但引發當地人反彈，讓想拚經濟的政府備感頭疼。

金融時報報導，根據聯合國旅遊機構周三發布的排名，西班牙2023年多迎來1300萬旅客，總人數達到創紀錄的逾8500萬，幾乎是西國人口的兩倍。

相較下，法國去年多接待700萬遊客、總數達到1億。造訪西班牙最多的是英國人，其次是法國和德國人。

西國工業和觀光部長Jordi Hereu說，去年對西班牙來說「毋疑是成功的」， 吸引到外國人1080億歐元的消費支出。

西班牙觀光業產值占GDP的12%-13%，雖對經濟卓有貢獻，但外國旅客爆增導致的種種問題，包括新蓋旅館外觀突兀、租金價格飆漲、旅客行為舉止欠佳，以及用水過度等等問題，激起當地居民的反感。上月，加那利群島（Canary Islands）有數萬名當地居民上街頭抗議，成為媒體焦點。

其他觀光勝地地區逐步開始採取措施，以阻止觀光旅遊帶來的問題：例如，巴利亞利群島（Balearic Islands）加強管制過度飲酒；馬略卡島（Mallorca Island）減少旅宿床位18000張，約占總數的4%；聖塞巴斯提安（San Sebastián）頒布法令，一個旅行團不得多於25人，以免人行道擁塞。在加泰隆尼亞，當局首次對酒店用水實施了限制。

觀光 租金 加泰隆尼亞

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