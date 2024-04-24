我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

廁所有「怪物」？夫妻整理新家 馬桶後有驚人發現

兩外孫患罕見病 南加州華裔祖母不離不棄20年

米蘭擬立法禁午夜後外帶冰淇淋和披薩 挨批「沒常識」

編譯徐榆涵／即時報導
義大利米蘭市預計今年5月至11月實施「午夜禁止飲食外帶」法規，包括義式冰淇淋。許多觀光客到訪義大利最不能錯過的就是品嚐正宗義式冰淇淋。(新華社)
義大利米蘭市預計今年5月至11月實施「午夜禁止飲食外帶」法規，包括義式冰淇淋。許多觀光客到訪義大利最不能錯過的就是品嚐正宗義式冰淇淋。(新華社)

對於成千上萬前往義大利北部大城米蘭市的觀光客或當地人而言，深夜在鵝卵石街道上冒險探尋在地美食像是義式冰淇淋（gelato）或披薩等，是體驗當地文化的重要一環，但米蘭市政府最近重提「午夜禁止飲食外帶」法令，望能維護該市的夜間生活環境與安寧，引發外界熱議。

CNN報導，義大利米蘭市副市長格拉奈利（Marco Granelli）最近提出一項新法，計畫禁止全市12個人口密集區域的餐飲業者，在午夜後提供飲食外帶服務，以維護當地夜間安寧。

格拉奈利指出，「目標是在社群和娛樂及以及居民的和平與健康間尋求平衡」。我們相信一座充滿活力的城市，年輕人和老年人都能共享環境。」

他表示，該禁令對於解決住宅區噪音過大問題十分必要，稱將禁止餐飲業者於平日凌晨0時30分至清晨6時、周末凌晨1時30分至清晨6時關閉室外區域、停止供應飲食外帶。

米蘭的冰淇淋店有「冰淇淋界天花板」之美名，批評者稱該禁令違背義大利文化，並呼籲修法。若此令獲准實施，預計今年5月17日至11月4日的觀光旺季期間執行。

義大利零售商組織「商業聯合會」（Confcommercio）米蘭分會主席巴比耶里（Marco Barbieri）直批禁令「違反常識」，稱「一般義大利家庭夏天晚餐之後會出門散步，買個冰淇淋吃。這是傳統。干預這種文化習性，百姓會不開心的。」此外，夏季炎熱，很多年輕人往往在深夜10時之後才外出吃晚餐。

他表示，不准大家深夜散步時喝水吃冰淇淋或嚼披薩，人們還是會在外逗留，「一個25歲的人會因為買不到外賣餐飲而在午夜鐘響時回家去嗎？午夜過後有人想吃冰怎麼辦？」並呼籲政府把水、冰淇淋、披薩列為例外品項。

米蘭市政府早在2013年就曾提出類似舉措，當時引起公眾強烈反對，甚至有人發起「占領冰淇淋店」的靜坐行動，逼得時任市長收回立法建議。

義大利 觀光 零售商

上一則

義大利歡迎數位遊牧族 推出新簽證可居留一年

延伸閱讀

金山田德隆區掃毒 擬關深夜零售

金山田德隆區掃毒 擬關深夜零售
港首引「反恐條例」控7人 涉放炸彈殺警 威力覆蓋30個法庭

港首引「反恐條例」控7人 涉放炸彈殺警 威力覆蓋30個法庭
義大利歡迎數位遊牧族 推出新簽證可居留一年

義大利歡迎數位遊牧族 推出新簽證可居留一年
千呼萬喚 好市多組合披薩將回歸

千呼萬喚 好市多組合披薩將回歸

熱門新聞

美國達美航空決議東京羽田機場飛美國轉搭國內線不必接受第2次行李檢查，新規最快今年上路。(美聯社)

省得麻煩 達美取消羽田赴美轉國內線行李再檢查 英德韓有望比照辦理

2024-04-21 01:16
清晨的虎頭埤美得像潑墨畫。(記者吳淑玲／攝影)

178年歷史的台灣第一水庫「虎頭埤」 迎觀光大蛻變

2024-04-20 00:50
聯合航空客機正要由紐澤西機場起飛，背景是紐約市。 （路透）

美國航空業者預測今夏旅遊大旺 頭等艙更熱賣

2024-04-18 07:33
卡達哈馬德國際機場打敗新加坡樟宜機場，奪下最佳機場寶座。（路透）

全球最佳機場排名 卡達機場超越樟宜重奪寶座

2024-04-18 03:26
圖為3月27日京都清水寺附近。（中央社）

日本京都清水寺景點「三年坂」櫻花樹傾倒 壓傷1男

2024-04-23 01:15
全美大多數國際機場已實施全球入境「出境時登記」。(路透)

過海關不必排隊「全球入境計畫」美國77機場已實施

2024-04-13 20:20

超人氣

更多 >
斷訊5個月「旅行家1號」復活 46歲最遠太空船傳回訊號

斷訊5個月「旅行家1號」復活 46歲最遠太空船傳回訊號
預知死亡、和空氣握手 安寧病房護士分享安寧病人臨終前六大現象

預知死亡、和空氣握手 安寧病房護士分享安寧病人臨終前六大現象
逛Costco如尋寶 6個小秘密藏驚喜

逛Costco如尋寶 6個小秘密藏驚喜
淡出螢光幕近6年 72歲張菲最新近況曝光

淡出螢光幕近6年 72歲張菲最新近況曝光
「香江第一美人」保養祕方奏效 61歲樣貌令人讚嘆

「香江第一美人」保養祕方奏效 61歲樣貌令人讚嘆