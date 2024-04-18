美國航空業者預測今夏旅遊大旺 頭等艙更熱賣

聯合航空客機正要由紐澤西機場起飛，背景是紐約市。 （路透）

美國航空業界高階主管說，市場需求完全沒有減緩跡象，預期今年夏季搭機旅客人次將創新高，頭等艙機價也會比過去更熱賣。最近頻傳的飛機安全問題、以及通膨仍舊粘著，並未影響消費者搭機旅行的意願。

聯合航空商務長隆塞拉說，聯合航空今夏載客人次將打破紀錄，聯合航空將進一步把飛機前端機位做更佳的劃分。多開闢一些高階機位。

達美航空 執行長巴斯蒂安也表示，「需求持續強勁，我們看到創紀錄的春季和夏季旅遊季，我們史上銷售成績最高的11天，都出現在今年」。達美表示，過去幾年的較豪華艙等機位的營收成長都超越標準機位。達美與聯合航空都宣布改良頭等艙與商務艙；達美今年稍晚還要在機場開設新的更高等級的貴賓室。

春季與夏季一向是航空公司賺錢最多的旺季，雖然現在燃料和人力成本都大幅增加，全球航空客運需求仍受益於國際旅行和商務旅行需求反彈。達美航空與聯合航空第2季財測均優於華爾街 預期。高階主管們表示，顧客顯然樂意花錢買標準艙等以上的機位，甚至是頭等艙。

波音一架737 Max 9客機今年1月在飛行途中突然發生艙門掉落意外，演成備受關注的飛安事作，美國不僅監管機關調查，國會還開聽證會討論，波音交機給航空公司的速度因而放慢。