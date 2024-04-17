四川航空新航線 中國成都至紐西蘭奧克蘭復航

四川航空示意圖。(中新社)

17日0時19分，搭載270名旅客的中國四川航空股份有限公司3U3811航班從成都天府國際機場起飛，前往紐西蘭最大城市奧克蘭 ，標誌著成都至奧克蘭航線正式復航。

作為成都直飛大洋洲的第三條航線，成都至奧克蘭航線復航後，標誌著成都連通了雪梨、墨爾本和奧克蘭3個大洋洲航點，每周直飛航班量超過10班，將有力推動國際人員交往與經貿合作交流。

成都至奧克蘭航線由空客A350寬體機執飛，飛行時長約13個小時。該航線正式復航後，每周往返直飛各一班。去程計劃為北京時間每周六1時05分從成都起飛，奧克蘭時間18時05分抵達；返程計劃為奧克蘭時間次日11時起飛，北京時間20時抵達成都。

川航商委國際/地區航線管理部總經理鄭洋接受採訪時稱，成都至奧克蘭首發航班上座率在80%左右，旅客主要為遊客、留學生 及商務人士，今後上座率有望突破90%。首發航班旅客李偉表示，此前從成都前往奧克蘭，需在深圳或澳大利亞部分城市轉機，耗時很長，直航航線開通節約了很多時間。

成都市口岸與物流辦公室提供的數據顯示，截至目前，成都國際（地區）定期直飛客運航線恢復拓展至49條，居全國第4、中西部第1。作為重要航空樞紐，成都已實現北美洲洛杉磯 ，歐洲法蘭克福、倫敦，大洋洲墨爾本、雪梨等重要洲際樞紐航線復航，通達歐洲、北美洲、大洋洲、非洲的洲際客運骨幹航線網絡已基本形成，亞洲重要航點基本實現全覆蓋。