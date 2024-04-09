台北-西雅圖航線多家競爭 長榮6/25起每周增至10班

長榮航空宣布，台灣往返美國西雅圖的航線增班。（圖／長榮航空提供）

台灣往返西雅圖 的航線，今年成多家競爭局面。長榮 航空今天宣布增班，6月25日起，由每天1班增至每周10班。

長榮航空營運美國西雅圖航線逾30年，目前每天1班，華航曾在2004至2008年短暫飛過。

達美航空今年6月7日將開航台北-西雅圖，每天1班；華航7月14日復飛睽違16年的台北-西雅圖，每周5班；星宇航空8月16日也要開航，每周3班，消費者選擇變多。

長榮航空多了3家競爭者，也決定6月25日起，每周二、四、六再各增1班，每周飛西雅圖的航班增至10班，經由星空聯盟合作伙伴，轉往美國多數內陸城市。

華航復飛西雅圖，除提供往返北美或亞洲主要城市更便捷的飛行服務，同時也拓展美國內陸市場，旅客可透過天合聯盟及華航聯程機票，轉至波特蘭、芝加哥、波士頓、拉斯維加斯、奧蘭多、亞特蘭大等美國內陸熱門航點，強化華航整體航網部署。

星宇航空認為，西雅圖有強大的轉機功能，可更便利地為北美及東南亞 轉機客服務。西雅圖塔科馬國際機場為星宇航空合作夥伴阿拉斯加航空的樞紐機場，透過雙方的緊密合作，抵達西雅圖的旅客可再轉乘阿拉斯加航空通往許多美國內陸航點。