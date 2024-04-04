金山飛多倫多 SFO 6月起增一加拿大廉航 免費小吃、酒類是賣點

加拿大Porter Airlines航空公司從6月29日起，將每周三天提供從舊金山國際機場直飛蒙特婁的季節性航班服務。（取自臉書）

據舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，雖然Porter Airlines可能不是灣區家喻戶曉的航空公司，但這家加拿大廉價航空 公司今年開始提供從舊金山國際機場飛往多倫多的 「提升經濟艙 」（Elevated Economy）航班，並將在六月份增加航班服務。

Porter Airlines公司於1月25日開始提供每日往返多倫多皮爾遜國際機場（Pearson International Airport）的直飛航班。從6月29日起，該航空公司將每周三天（周一、周三和周六）提供從舊金山國際機場直飛蒙特婁（Montreal）的季節性航班服務。另一個方向，從蒙特婁飛往舊金山的航班，將安排在周二、周五和周日。這項服務將持續到十月。

Porter Airlines航空公司對乘客的宣傳是，他們將 「真正享受經濟艙」，乘客再也不用坐在中間的座位上。其他福利還包括免費Wi-Fi和免費「優質小吃」，如切達起司烤蠶豆和牛奶巧克力酥餅，以及免費啤酒和葡萄酒。該公司還宣傳其使用Embraer E195-E2 飛機，據SFO稱，這是「最安靜、最環保的單通道噴氣式飛機之一」。

該航空公司自2006年起開始運營，為加拿大目的地和美國東部的一些機場提供服務。2023 年，該公司增加了更多美國目的地。目前，該航空公司有33個目的地，其中21個在加拿大，12個在美國。

另一家加拿大低成本航空公司Lynx Air去年年底宣布，它也計畫從5月3日開始提供從舊金山飛往多倫多的航班。然而，Lynx 以財務壓力為由於2月26日停止運營。