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中國使館頻發告示 警告公民跨境賭博觸犯本國法

中央社台北18日電
中國駐新加坡大使館「鄭重提醒」中國公民，赴境外合法開設的賭場一樣可能觸法。（路透）
中國駐新加坡大使館「鄭重提醒」中國公民，赴境外合法開設的賭場一樣可能觸法。（路透）

中國和新加坡2月實施互免簽證後，前往當地的中國遊客增加。中國駐新加坡大使館今天「鄭重提醒」中國公民在新加坡「遠離賭博」，強調跨境賭博可能觸犯中國法律，將被依法追究，且使領館可能無法提供領事保護。

中國駐新加坡大使館領事微信公眾號今天發出公告，「鄭重提醒廣大在新（星）中國公民切實增強法律意識，遠離賭博」。

公告指出，中國法律嚴禁賭博，以及嚴厲打擊跨境賭博違法犯罪活動。即使境外賭場合法開設，中國公民跨境賭博也涉嫌觸犯中國法律，尤其是參與組織賭博、賭局等，將被依法追究責任。對於違法行為，使領館可能無法提供領事保護。

這項公告又指，「十賭十騙」、「十賭十輸」，染賭之人輕則賭債纏身、家財散盡，重則妻離子散、家破人亡。「跨境賭博還可能帶來詐騙、洗錢、綁架、拘禁、拐賣、偷渡等風險」。

公告並鼓勵對中國公民在境外開設或經營賭場、組織招攬中國公民赴境外賭博，或知道參與跨境網路賭博相關線索，作出舉報。

中國和新加坡自2月9日起實施雙方國民持普通護照者，可免簽入境對方國家，從事旅遊、探親、商務等私人事務，停留期限不超過30天。免簽實施後不少中國民眾到新加坡旅遊。

中國駐韓國大使館及中國駐斯里蘭卡使館近日都發出類似公告，提醒中國公民即使境外賭場是合法開設，跨境賭博也涉嫌觸犯中國法律，可能被依法追究責任。

中國駐韓國大使館的公告還提到，有在韓的中國公民向中國駐韓國大使館反映，在當地賭場賭博輸掉巨額財產，損失慘重。

中國近期加強打擊境外賭博，2月公布與菲律賓執法部門合作遣返40多名在菲國從事離岸博彩的中國公民。

新加坡 大使館 微信

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