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開箱冠軍飛機餐 英國旅遊記者實測「這家航空」餐點比餐廳好吃

編譯盧思綸／即時報導
南韓大韓航空2023年勇奪知名旅遊雜誌《環球旅行家》「最佳航空美食」首獎，一名國外旅遊記者親身實測後驚為天人，盛讚大韓航空餐點比餐廳還美味，打破飛機餐一般給人沒滋沒味的壞印象。（取材自IG）
南韓大韓航空2023年勇奪知名旅遊雜誌《環球旅行家》「最佳航空美食」首獎，一名國外旅遊記者親身實測後驚為天人，盛讚大韓航空餐點比餐廳還美味，打破飛機餐一般給人沒滋沒味的壞印象。（取材自IG）

英國太陽報報導，南韓大韓航空（Korean Airlines）2023年勇奪知名旅遊雜誌《環球旅行家》（Global Traveler）「最佳航空美食」首獎，一名國外旅遊記者親身實測後驚為天人，盛讚大韓航空餐點比餐廳還美味，打破飛機餐一般給人沒滋沒味的壞印象。

大韓航空去年不僅拿下《環球旅行家》「最佳航空美食」首獎，同時榮登《今日美國》（USA Today）「最佳讀者選擇獎」中機上食品類亞軍寶座。

太陽報旅遊編輯高德芮（Kara Godfrey）日前從南韓返回英國特地選擇大韓航空，打算直接親身實測。

當天她搭乘商務艙，坐下來後空服員旋即送上一杯香檳作為迎賓，接著提供2019年世界最佳侍酒師阿爾默特（Marc Almert）設計的酒單。

飛機起飛不久後，機組人員便開始供餐。

第一道餐點韓式拌飯，「牛肉味道十足，一點也不向其他飛機餐的肉很難咬，蔬菜吃起來不像冷藏過的，非常爽脆」。除了拌飯以外還有熱湯、奶酪和水果。

高德芮稱讚，「餐點簡直比餐廳還美味，空服員對我三兩下一掃而空相當驚訝」。

除了基本餐食外，航程期間如果餓了可以向空服員索取泡麵，不只能選辣或不辣的，送來的時候還會附上醃蘿蔔、熱狗和肉片。

隔天早餐是牛肉海帶粥，如果希望享用西式餐點則還有燉牛肉、烤鱈魚和燉雞等選項。

至於高德芮同行友人則搭乘經濟艙，他們比較發現兩邊的韓式拌飯不僅外觀相似，味道也同樣美味，而且一樣有免費提供泡麵。

高德芮不敢置信地說，「我回家都沒有受到時差影響，很可能就是因為食物的關係」。

南韓

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