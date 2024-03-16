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觀光希望 「北陸新幹線」金澤與敦賀段通車 盼活絡能登震災區

編譯周辰陽／即時報導
日本北陸新幹線北陸新幹線金澤至敦賀延伸段16日正式通車，亦是新幹線路網首度擴展到敦賀市所在的福井縣。圖為東京首發列車。（路透 / Yomiuri）
日本北陸新幹線北陸新幹線金澤至敦賀延伸段16日正式通車，亦是新幹線路網首度擴展到敦賀市所在的福井縣。圖為東京首發列車。（路透 / Yomiuri）

日本中部連接金澤與敦賀的北陸新幹線延伸段16日正式通車，不僅是新幹線路網首度擴展到敦賀市所在的福井縣，同時也承載了提振能登半島地震影響區域觀光業的希望。

共同社報導，北陸新幹線金澤至敦賀延伸段長125公里，新增6個新幹線車站，其中2個位於金澤所在的石川縣，另外4個均位於福井縣。比起之前的東海道新幹線換乘在來線特急列車，新路線將東京至福井市的行車時間縮短了33分鐘，最快2小時51分鐘就可抵達。東京至敦賀最快則為3小時8分鐘，比之前要快上50分鐘。

在敦賀開往東京的第一班「光輝502號」新幹線列車出發之前，西日本鐵路公司（JR西日本）的長谷川一明社長在通車典禮上致詞時表示，「等待了長達51年的時間，終於迎來了開業之日，希望更多人將比以往乘坐新幹線」。

東京車站也舉行了另一場儀式，在奧斯卡金像獎得獎作品「哥吉拉-1.0」演出的石川縣出身演員濱邊美波則表示，希望人們會感覺更加貼近北陸地區，並在旅行期間留下回憶。

共同社指出，北陸新幹線金澤至敦賀延伸段通車後，東京直達敦賀的「光輝號」與「白鷹號」列車每天將總共往返14趟，提升了連結東京首都圈的交通便捷度。朝日新聞報導，元旦能登半島地震導致許多人退訂了石川縣與福井縣的溫泉度假區旅館，業者預期新幹線通車將帶來更多的遊客，支援震災災區的「北陸應援折扣」計畫據報也會在16日展開。

新幹線前一次有新路線通車已是2022年9月的西九州新幹線武雄溫泉至長崎。北陸新幹線最終預計將延伸至大阪，但由於環評延宕，開工日期尚未確定。

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