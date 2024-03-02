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曼谷市府擬發優良計程車認證標章 讓遊客安心玩

中央社／曼谷2日專電
泰國是觀光旅遊勝地，但最令遊客煩躁的其中一件事就是被計程車司機或是嘟嘟車司機哄抬價格，甚至被司機強迫拉去價格不合理的紀念品店消費。圖為曼谷街景。（中央社）
泰國是觀光旅遊勝地，但最令遊客煩躁的其中一件事就是被計程車司機或是嘟嘟車司機哄抬價格，甚至被司機強迫拉去價格不合理的紀念品店消費。圖為曼谷街景。（中央社）

遊客到曼谷遊玩經常遭到計程車司機亂喊價，曼谷市政府研擬發標章給經過認證的優良計程車、嘟嘟車和紀念品商店，並將設置遊客求助專線，以及製作優良商家的導覽手冊。

泰國觀光旅遊勝地，但最令遊客煩躁的其中一件事就是被計程車司機或是嘟嘟車司機哄抬價格，甚至被司機強迫拉去價格不合理的紀念品店消費。

曼谷市政府日前邀集曼谷市警局、交通警察局、陸路交通局、曼谷市政府觀光局、消費者保護辦公室和叻巴頌（Ratchaprasong）商圈貿易協會等單位的代表開會，討論如何解決這些令遊客不適的問題；同時討論攤販占據人行道導致遊客必須走在馬路上的問題。

曼谷市政府發布新聞稿，常務秘書宛塔尼（Wanthanee Wattana）會後表示，市府將發標章給經過市府認證的優良計程車、嘟嘟車和紀念品商店；市府會和相關單位合作，監控是否有人詐騙遊客，違者將被逮捕和罰款；市府將設置遊客求助專線，並將製作優良商家的導覽手冊。

對於攤販占用人行道的問題，市府將啟用人工智慧系統，利用監視器觀看是否有人違反交通法規，是否有攤販占用人行道，以及是否有人在主要道路違規停車等。

宛塔尼表示，以上措施將先從曼谷市中心的叻巴頌（Ratchaprasong）商圈試行，成效良好將會推行到曼谷其他觀光客聚集的區域。

觀光 泰國 人工智慧

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