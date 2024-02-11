我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／龍年財庫年 12生肖1次看

農曆新年受重視 更多亞裔休假 部分公司允作為彈性假期

海外旅遊要多備小費？有些國家不收 這3國收到會生氣

聯合新聞網／即時報導
在美加，支付小費被視為是禮貌的表現。示意圖，非當事人。(圖／ingimage)
在美加，支付小費被視為是禮貌的表現。示意圖，非當事人。(圖／ingimage)

到國外旅遊有不少地方都有給小費的習慣，但其實有不少國家都沒有這樣的文化，甚至還有些國家認為給小費是一種羞辱。

在美國和加拿大，要給小費幾乎是一種「常識」，在美國甚至是強制性的小費機制。在美國有不少餐廳服務人員是靠小費生存，因此到了美國如果不給小費就離開，可能會上演「你跑我追」的戲碼。加拿大雖然不像美國這樣要求，但如果顧客不給小費，也會被視作無禮的舉動。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，其實有9個國家是沒有小費文化的，分別是澳洲、瑞士、阿根廷、比利時、法屬玻里尼西亞、新加坡日本、中國和韓國。

澳洲有最低工資和收取服務費的規定，因此在這樣的規定之下就不另外收受小費；瑞士的小費則是已經包含在結帳的金額內，不過假設客人真的覺得服務很不錯，要給小費的話服務人員還是會收下。

阿根廷2004年的勞基法規定，向旅館或餐廳服務人員支付小費是違法的行為，不過收到小費對於服務人員來說還是很開心的。雖然不符合法規，很多遊客私底下還是都會給服務人員小費，當地的小費甚至佔服務生收入的40%。比利時則是因為員工薪水已經很高，不需要再收小費。

在法屬玻里尼西亞和新加坡也都沒有小費文化，如果遊客在法屬玻里尼西亞要給小費，可能還會被拒絕，新加坡則是在政府網站上直接寫明了「小費不是我們的生活文化」。

令人驚訝的是，在日本、中國和韓國，給小費甚至被認為是不禮貌的。日本人不論做什麼總是抱著「職人精神」，收到小費會讓認真工作的日本人認為自己的工作不被看重。中國和韓國也認為給小費是不禮貌的行為，在中國甚至禁止給小費。民眾如果假期期間要出遊，可得千萬小心別碰觸當地文化底線。

日本 新加坡 澳洲

上一則

旅遊／聖米格爾 彷佛回到康熙時代度假

延伸閱讀

越南官員傳索要通關小費 中使館籲民眾：堅決抵制拒絕

越南官員傳索要通關小費 中使館籲民眾：堅決抵制拒絕
健康費？信用卡便利費？部分餐館額外收費惹議

健康費？信用卡便利費？部分餐館額外收費惹議
取消「小費抵薪」 超9成紐約餐飲業主反對 逾半考慮裁員收攤

取消「小費抵薪」 超9成紐約餐飲業主反對 逾半考慮裁員收攤
紐約華人法拉盛堂食險遭超收小費…給不到這個數還被追討

紐約華人法拉盛堂食險遭超收小費…給不到這個數還被追討

熱門新聞

在美加，支付小費被視為是禮貌的表現。示意圖，非當事人。(圖／ingimage)

海外旅遊要多備小費？有些國家不收 這3國收到會生氣

2024-02-11 09:53
農曆春節假期是出國旅遊旺季，今年春節假期中國赴日遊客人數預計仍只有疫情前的一半。（歐新社）

春節出遊潮 中國赴日遊客減半 台韓旅客激增

2024-02-09 16:15
搭乘飛機若碰上亂流，難免容易感到緊張、焦慮；示意圖。（取材自Unsplash＠Suhyeon Choi）

出國搭飛機好怕遇上亂流 專家曝「4要1不」輕鬆應對

2024-02-06 01:20
空服員指出，機上奧客最多的地方就在「豪華經濟艙」。機艙示意圖。（取材自pexels／Jeffry Surianto ）

「不是經濟艙」飛機上討厭的客人哪最多？空服員曝都在這區域

2024-02-01 05:50
中國駐越南使館指出，有民眾反映通關時被越南方面索要小費，呼籲民眾應「堅決抵制拒絕」。圖為中越邊境上的東興口岸。（新華社）

越南官員傳索要通關小費 中使館籲民眾：堅決抵制拒絕

2024-02-08 10:37
日本名古屋鐵道公司、名古屋車站和中部國際機場將試辦「空手觀光」計畫。旅客去機場前預先報到、登記托運行李後，只要在名古屋車站合作商店寄存行李，行李就能直接被送上預定搭乘的航班。（取材自X）

省去排隊託運 日本機場試辦行李寄存車站商店直接上飛機

2024-02-04 05:31

超人氣

更多 >
何處是家／害怕有遺憾…她放棄綠卡回中國難題更多

何處是家／害怕有遺憾…她放棄綠卡回中國難題更多
她終於露面了「先增重40斤再減100斤」網友大受震撼

她終於露面了「先增重40斤再減100斤」網友大受震撼
柏克萊加大9聲槍響 華人媽媽連夜驅車接女兒回家

柏克萊加大9聲槍響 華人媽媽連夜驅車接女兒回家
晶片製造神器價值3.8億 新一代微影設備亮相了

晶片製造神器價值3.8億 新一代微影設備亮相了
布置篇／小蘇打粉妙用多 加醋輕鬆清廚房

布置篇／小蘇打粉妙用多 加醋輕鬆清廚房