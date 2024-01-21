長榮機師取得罷工權 往返美加影響大 規畫春節前後行動
長榮航空機師罷工投票結果出爐，桃園市機師職業工會表示，順利取得合法罷工權，工會將朝春節前後正式啟動罷工行動規畫，並在24小時前提前預告。工會也表示，倘若罷工啟動，春節期間預計搭乘長榮航空往返美國、加拿大與歐洲主要城市等各機場旅客，受影響可能會更大，建議宜提前準備其他備案。
機師工會發布聲明表示，今天上午9時於工會辦公室正式開票，在主管機關桃園市勞動局代表與工會律師的見證下，開票結果工會長榮分會順利取得合法罷工權，長榮分會有高達85%左右的長榮機師同意授權由工會發動合法罷工，展現高度決心；而全體會員也達65%同意發動本次對長榮航空的爭議行為。
機師工會表示，至今為止，即便中央與地方各主管機關（包含交通部、勞動部與桃園市政府）積極居間聯繫；然而，長榮航空資方仍未針對工會罷工訴求，提出任何實質對案以聚焦進行協商，因此，工會別無選擇，將朝春節前後正式啟動罷工行動規劃。
機師工會指出，工會除了將維持日前所承諾地最晚將於發動罷工的24小時前提前預告，以免搭乘受影響航班的旅客前往機場撲空以外，也補充說明，由於工會長榮分會會員中，屬於長程機隊（即執勤往返美國、加拿大與歐洲各主要航站的客機）飛行員比率相對高達75%，因此，倘若罷工啟動，春節期間預計搭乘長榮航空往返美國、加拿大與歐洲主要城市，包括美國的洛杉磯、舊金山、西雅圖、紐約、芝加哥、休士頓；加拿大的多倫多、溫哥華，以及歐洲的巴黎、倫敦、阿姆斯特丹、維也納、慕尼黑、米蘭等各機場的旅客，受到影響的可能性將會更大，建議宜提前準備其他備案。
機師工會重申，啟動罷工絕對是工會最不願意、最不得已選擇，工會去年2月起，於桃園市政府勞動局所召開與長榮航空公司資方，調節勞資爭議調解至今，對於工會所提出的訴求，工會以最大善意等待長榮航空資方回應長達近一年時間，直至今日，長榮航空依舊未提出任何對案實質協商。
此外，針對主管機關（勞動部與桃園市勞動局）對長榮航空違法仲介與違法聘用外籍機師認定與裁罰，長榮航空同樣不予理會、甚至日前更對外表示將對主管機關處分進行訴訟，凡此種種，皆讓工會感到似乎已無任何其他的選擇。
機師工會強調，絕非為了罷工而罷工，只要長榮航空公司願意針對工會訴求提出對案，在主管機關居間協調下，與工會對等協商、共同尋求雙方共識，工會在正式宣布啟動罷工前的最後一刻，都仍然願意繼續抱持著開放協商的負責任態度。
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