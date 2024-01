英國飛往紐約 旅客驚見「機翼4顆螺栓不見」傻眼 維珍航空取消起飛

近日國際飛安事件頻傳。一架維珍航空(Virgin Atlantic)15日從英國曼徹斯特機場飛往紐約的航班,在起飛前夕突然取消,因為有旅客發現機翼上有4顆螺栓不翼而飛。

綜合外媒報導,15日從曼徹斯特機場飛往紐約甘迺迪國際機場的維珍航空班機VS127,突然宣布停止起飛,並對飛機緊急進行維護與檢查。因為一名眼尖的旅客發現,機翼上方面板4個緊固件(fasteners)的頂部螺栓不翼而飛,緊急通知機組人員。工程師隨後趕到現場進行相關檢查。為了以防萬一,維珍航空宣布取消起飛。

Virgin flight from Manchester to New York cancelled moments before take off after passenger notices problem with bolts on wing https://t.co/BhqfEIqKLxhttps://t.co/BhqfEIqKLx