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英國飛往紐約 旅客驚見「機翼4顆螺栓不見」傻眼 維珍航空取消起飛

TVBS新聞網／編輯劉哲琪即時報導
一架維珍航空班機緊急取消起飛。（路透）
一架維珍航空班機緊急取消起飛。（路透）

近日國際飛安事件頻傳。一架維珍航空（Virgin Atlantic）15日從英國曼徹斯特機場飛往紐約的航班，在起飛前夕突然取消，因為有旅客發現機翼上有4顆螺栓不翼而飛。

綜合外媒報導，15日從曼徹斯特機場飛往紐約甘迺迪國際機場的維珍航空班機VS127，突然宣布停止起飛，並對飛機緊急進行維護與檢查。因為一名眼尖的旅客發現，機翼上方面板4個緊固件（fasteners）的頂部螺栓不翼而飛，緊急通知機組人員。工程師隨後趕到現場進行相關檢查。為了以防萬一，維珍航空宣布取消起飛。

據了解，空中巴士A330的每塊機翼面板上都有119個緊固件，缺失的4個頂部螺栓並不影響機翼結構完整性與載重力，以及飛機安全運行的能力。面板為次要結構面板，主要用於改善飛機的空氣動力。然而為了以防萬一，航班依然遭到取消，頂部螺栓缺失的緊固件遭到更換。機上的旅客被安排搭乘其他航班前往紐約。

維珍航空指出，旅客與機組人員的安全是他們的首要任務，在任何時刻都無法妥協。飛機已於檢查後重返工作崗位。

維珍航空近日才發生一起飛安意外。一架飛往巴貝多的班機，因起飛後駕駛艙冒出大量濃煙，7日折返曼徹斯特機場並進行緊急迫降，所幸未造成任何傷亡。維珍航空當時表示班機發生技術問題，向旅客致歉。

旅客驚見「機翼4顆螺栓不見」傻眼　維珍航空取消起飛

TVBS新聞網

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