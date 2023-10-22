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精神航空取消100個航班「檢查機身」中斷情況恐持續數日

編譯俞仲慈／綜合22日電
廉價航空精神航空為了對部分客機進行檢查，宣布取消約100架次航班，預計航班中斷情況將持續數日。(美聯社)
廉價航空精神航空為了對部分客機進行檢查，宣布取消約100架次航班，預計航班中斷情況將持續數日。(美聯社)

據美聯社報導，廉價航空「精神航空」(Spirit Airlines)為了對部分客機進行檢查，日前宣布取消約100架次航班，預計航班中斷情況將會持續好幾天。

根據追蹤飛機網站FlightAware統計資料顯示，截至20日傍晚，精神航空已經取消當天11%航班，無疑是國內主要航空公司取消航班比率最高。

精神航空發布聲明表示：「我們取消部分定期航班，以便對25架客機進行必要檢查，一旦檢查作業完成，即全力恢復正常運營，預計航班影響將持續數日。」

聯邦航空管理局(FAA)內部文件顯示，精神航空部分客機停飛，以便進行「強制性維修檢查」，目的是尋找壓力板連接飛機機身橫樑的卡榫(fasteners)周圍是否有龜裂跡象。

該文件指稱，龜裂可能會降低機身結構完整性，「並可能引發飛機快速減壓」的危險，由於機身框架出現疲勞是一項飛安潛在風險。

而且精神航空進行的檢查項目，也是多年來歐洲和美國監管機構所要求，FAA最近一次是在2018年更新，FAA表示，對於精神航空客機的安全性，「將保證在飛機恢復營運前，解決問題」。

精神航空飛安資料顯示，截至6月30日前，精神航空機隊共有198架飛機，全部是空中巴士(Airbus)A320系列客機。

精神航空航班取消的半數航班都是在佛州奧蘭多國際機場起降，精神航空站是該機場客運量占比第二大的航空公司。

根據統計，總部位於佛州米拉馬爾(Miramar)的精神航空，今年以來已取消3600多個航班，占其總航班次數1.5%，低於廉價航空邊疆航空(Frontier Airlines)2%、以及捷藍航空(JetBlue Airways)和聯合航空(United Airlines)取消率。

佛州 廉價航空

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