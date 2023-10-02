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世界新奇觀地圖 美國是自由女神 其他國家代表景點是什麼？

聯合新聞網／旅遊美食頻道即時報導
紐約市知名地標「自由女神像」。（美聯社）
紐約市知名地標「自由女神像」。（美聯社）

哪裡是你的環遊世界夢想景點？ 英國Allclear旅遊保險業者，近期製作出一份「世界新奇觀地圖」，分析了全世界4300個地標性景點的頁面瀏覽量，以熱門程度來選出每個國家的代表性名勝景點，一提到美國就想到自由女神，一說到加拿大就是尼加拉瀑布，那麼台灣呢？經統計得出結果，跟台灣的最熱門連結性景點就是「台北101大樓」！

Allclear表示，他們收集維基百科的數據資料，並排除有敏感性或有爭議的地點，從過去5年來維基百科頁面的瀏覽量來做比較，同時也發現，於2007年曾經產出的一份「世界七大奇蹟」名錄，其中包括中國長城、奇琴伊察、佩特拉、馬丘比丘、基督救世主、羅馬鬥獸場和泰姬陵。

歷經近20年後，他們決定為這個美麗星球上的每個國家最令人驚嘆旅遊景點，制定一份新的清單。

「世界新七大奇蹟」：

泰姬陵（印度）－2860萬1383 頁瀏覽量

哈利法塔（阿拉伯聯合大公國）—2342萬3701 頁面瀏覽量

珠穆朗瑪峰（尼泊爾）—2206萬6676 頁面瀏覽量

自由女神像（美國）－1985萬1871 頁瀏覽量

中國長城（中國）－1740萬5607 頁瀏覽量

艾菲爾鐵塔（法國）－1731萬6414 頁瀏覽量

馬丘比丘（秘魯）－1422萬9131 頁瀏覽量

而以下則以部分國家的代表性景點，提供大家作為選擇世界旅遊代表性地點作參考。

台北101。（圖：台北101提供）
台北101。（圖：台北101提供）

亞洲

台灣：台北101（Taipei 101）

新加坡：濱海花園（National Parks Board）

日本：富士山（Fujisan）

南韓：兩韓邊界非軍事區（Korean Demilitarized Zone）

泰國：大皇宮（The Grand Palace）

柬埔寨：吳哥窟（Angkor Wat）

越南：下龍灣（Ha Long Bay）

以色列：死海（Dead Sea）

伊拉克：巴比倫（Babil）

美洲：

加拿大：尼加拉大瀑布（Niagra Falls）

美國：自由女神像（Statue of Liberty）

墨西哥：奇琴伊察金字塔（Chichen Itza ）

巴西：里約熱內盧基督像 (Christ the Redeemer)

阿根廷：伊瓜蘇瀑布（Iguazu Falls）

智利：復活島（Easter Island）

祕魯：馬丘比丘（Maciu Picchu）

厄瓜多：加拉巴哥群島（Galapagos Islands）

巴黎艾菲爾鐵塔。（記者張錦弘／攝影）
巴黎艾菲爾鐵塔。（記者張錦弘／攝影）

歐洲：

英國：巨石陣（Stonehenge）

法國：艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）

義大利：羅馬競技場（Colosseum ）

西班牙：聖家堂（ Sagrada Familia）

丹麥：小美人魚（Little Mermaid ）

比利時：尿尿小童（Manneken Pis ）

德國：柏林圍牆（Berlin Wall ）

捷克：布拉格古堡（Prague Castle ）

土耳其：索菲亞大教堂（Hagia Sofia ）

大洋洲：

澳洲：大堡礁（Great Barrier Reef ）

紐西蘭：密福德峽灣（Milford Sound）

帛琉：水母湖（Jellyfish Lake ）

非洲：

埃及：帝王谷（Valley of the Kings）

阿爾及利亞：提姆加德古羅馬遺址（Timgad）

南非：克魯格國家公園（Kruger National Park）

肯亞：馬賽馬拉保護區（Masai Mara National Reserve）

自由女神 加拿大 義大利

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