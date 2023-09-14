美前特工分享安全旅行秘訣 飯店只住「這幾樓」

中情局前情報官暨聯邦調查局前特別幹員沃爾德分享自己的安全旅行秘訣，其中包括下榻飯店要預訂三樓到六樓之間的房間。示意圖。(Photo by Justin DoCanto on Unsplash)

紐約郵報與獨立報13日報導，中央情報局（CIA ）前情報官暨聯邦調查局（FBI ）前特別幹員沃爾德（Tracy Walder）分享了自己的安全旅行秘訣，其中包括下榻飯店要預訂哪種房間。

根據沃爾德的LinkedIn頁面，她曾在CIA反恐中心與FBI洛杉磯辦公室合計任職近5年半，隨後歷任教師與TED講者，目前是作家與德州 基督教大學刑事司法系的兼任教授。報導指出，沃爾德在CIA與FBI的工作經歷，教她在執行任務、特別是前往海外的時候，該如何採取額外的預防措施。

沃爾德在展開任何旅行之前，都會研究目的地是否有著恐攻威脅，也會跟家人分享行程，並且下載設定「Panic Button」等App，當緊急狀況發生的時候，就可以向聯絡人提醒自己的所在位置。此外，她不僅確保行李內放著一個蘋果公司的Air Tag，也會讓8歲女兒配戴有Air Tag的手環。

沃爾德計畫行程時絕不會預定私人出租的住處，聲稱此舉「極其危險與冒險」，「你真的信任一個你不認識的人到待在他們的家裡，你也真的不知道是誰在寫這些評論」。

一旦選好了飯店，沃爾德會要求住在三樓至六樓之間的房間，「談到樓層，有兩件事情，首先是進入。一般來說，某人試圖害人的話，將會走他們能選的最簡單途徑，也就是經由一樓進入，因為這樣最方便。第二就是逃出，如果你在20樓或21樓就太高了，很快脫身會很不容易」。

沃爾德進入房間時，一定要把門鎖上、拉上門栓與放置門擋。她說，「我那44歲的老公班（Ben）拿這件事取笑說，儘管不太可能有人會闖進來，但現實情況是，飯店工作人員有著進入你房間的鑰匙卡」。