美前特工分享安全旅行秘訣 飯店只住「這幾樓」
紐約郵報與獨立報13日報導，中央情報局（CIA）前情報官暨聯邦調查局（FBI）前特別幹員沃爾德（Tracy Walder）分享了自己的安全旅行秘訣，其中包括下榻飯店要預訂哪種房間。
根據沃爾德的LinkedIn頁面，她曾在CIA反恐中心與FBI洛杉磯辦公室合計任職近5年半，隨後歷任教師與TED講者，目前是作家與德州基督教大學刑事司法系的兼任教授。報導指出，沃爾德在CIA與FBI的工作經歷，教她在執行任務、特別是前往海外的時候，該如何採取額外的預防措施。
沃爾德在展開任何旅行之前，都會研究目的地是否有著恐攻威脅，也會跟家人分享行程，並且下載設定「Panic Button」等App，當緊急狀況發生的時候，就可以向聯絡人提醒自己的所在位置。此外，她不僅確保行李內放著一個蘋果公司的Air Tag，也會讓8歲女兒配戴有Air Tag的手環。
沃爾德計畫行程時絕不會預定私人出租的住處，聲稱此舉「極其危險與冒險」，「你真的信任一個你不認識的人到待在他們的家裡，你也真的不知道是誰在寫這些評論」。
一旦選好了飯店，沃爾德會要求住在三樓至六樓之間的房間，「談到樓層，有兩件事情，首先是進入。一般來說，某人試圖害人的話，將會走他們能選的最簡單途徑，也就是經由一樓進入，因為這樣最方便。第二就是逃出，如果你在20樓或21樓就太高了，很快脫身會很不容易」。
沃爾德進入房間時，一定要把門鎖上、拉上門栓與放置門擋。她說，「我那44歲的老公班（Ben）拿這件事取笑說，儘管不太可能有人會闖進來，但現實情況是，飯店工作人員有著進入你房間的鑰匙卡」。
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