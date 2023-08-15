調查：有錢人出門玩 今年旅遊預算比去年激增27%

根據WSJ Intelligence的7月份全球旅遊研究，高淨值客戶準備今年的旅遊預算激增27%。圖為佛州邁阿密海灘。（路透）

根據華爾街 日報旗下WSJ Intelligence進行的7月份全球旅遊研究，高淨值客戶準備好要出門旅行，而且今年的預算 大增。

該調查針對華爾街日報讀者，共獲得534份回覆，在這個平均年齡59歲、平均淨值400萬美元的受訪群體裡，高達95%計劃未來12個月進行國內旅遊，60%預期會出國旅行。兩個數據都反映高端旅遊欣欣向榮。

出門旅行變多表示旅遊支出增加。83%的受訪者計劃增加或維持過往的旅遊預算。幾乎有近半受訪者計劃未來一年的休閒旅遊平均花費18,250美元，較一年前激增27%。

對許多人而言，這意味旅館住宿和機票錢。逾90%的受訪者計劃未來12個月搭機出遊，62%將租車，22%將搭火車或巴士。85%說，至少有一次旅遊會住旅館。此外，43%將使用短租服務，29%住親友家，16%住自己的度假屋。受訪者可能視旅遊需求使用不同種類的住宿設施。

美國境內排名最前面的旅遊目的地是佛羅里達州和加州。想出國的有87%考慮歐洲，最受歡迎的是英國、義大利 和法國。

在疫情封鎖期間受創深重的遊輪現在人氣回籠。過去10年搭過兩次的所謂遊輪常客，93%準備再次出海。

商務旅行也東山再起。超過60%的受訪者計劃未來12個月進行國內差旅，20%出差國外。