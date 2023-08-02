空姐曝航空業「隱藏規則」 籲搭機前準備1類物品最保險

一名空姐揭露航空業「隱藏規則」，針對班機延誤的情況提供相應建議。（Getty Images）

出國旅行最怕天氣因素導致航班延誤或取消。據媒體報導，一名空姐揭露航空業的「隱藏規則」，針對班機延誤的情況提供相應的建議，表示登機前一定記得攜帶一類物品。

據媒體「Daily Record」報導，一名空姐謝菈（Cierra Mistt）經常在TikTok 上分享在航空業工作期間學到的實用技巧，並揭露乘客搭機時常犯的錯誤以及一些「隱藏版」小撇步，對於即將出國度假、希望搭機體驗順利的旅客很實用。

謝菈近期發布了一則影片，介紹一些登機時「可做和不可做的事（do's and don't's）」的事項。她指出，「你永遠不知道班機什麼時候會出現嚴重延誤」，當遇到延誤時，空服員依照指示，要等到過了一段特定時間後，才會分發零食或飲料。此外，對於某些短程的航班來說，空服員通常沒有充足時間準備，因此會自行決定是否提供飲食方面的服務。

面對此種情況，謝菈表示自己登機時都會確保攜帶零食和水，同時建議乘客搭機時自行攜帶額外的零食和飲料。如此一來，當旅客因為遇到班機延誤，在等待時感到飢餓或口渴時，「自己攜帶補給品確實很有幫助」。

此外，謝菈也建議乘客在登機前，或是待飛機起飛後再去洗手間，「因為登機時空服員都非常忙碌，請不要妨礙他們」；另一原因則是空服員有責任確保所有乘客在飛機起飛前安全入座，「如果你在使用洗手間就沒辦法做到這件事」。