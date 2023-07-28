我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

楊紫瓊傳和前法拉利總裁結婚 成影后又再為人妻

世說新聞╱好市多突發搶米潮 價格要大漲？

工人需休息、飛機要減重 熱浪考驗航空業旅遊旺季

記者胡玉立／即時報導
達美航空日前一架自拉斯維加斯飛往亞特蘭大的航班，在華氏111度高溫下在地面停留約三小時後被取消。圖為示意圖非當事班機。（美聯社）
達美航空日前一架自拉斯維加斯飛往亞特蘭大的航班，在華氏111度高溫下在地面停留約三小時後被取消。圖為示意圖非當事班機。（美聯社）

最近幾周席捲美國部分地區的熱浪，已為忙著因應旅遊旺季挑戰的各家航空公司，帶來嚴苛新考驗；氣溫飆升，戶外工人需要更頻繁休息，飛機有時需要更長跑道或須減輕重量才能在密度較小的空氣中起飛；飛機在停機坪上等待時，旅客和機組人員也被迫忍受機艙內像「烤箱」一樣的高溫

華爾街日報報導，17日搭乘達美航空(Delta)555號航班的乘客德波爾(Christopher DeBoer)大吐苦水，指該航班原訂自拉斯維加斯飛往亞特蘭大，卻在華氏111度高溫下在地面停留約三小時後被取消。他說：「真的非常難受。愈坐愈熱，還可以聞到一股霉味。」

聯邦運輸部已在調查這起事件。達美航空也表示配合調查。

達美航空已向該航班乘客提供2萬點SkyMiles常客計畫獎勵和退還票款，並為滯留拉斯維加斯過夜的乘客提供餐食和酒店優惠券。達美航空發言人表示，一名空服人員和一名乘客在當地一家醫院接受治療。

達美航空、美國航空、聯合航空、西南航空等都表示，他們鼓勵工人在炎熱夏季休息和補充水分。美國航空表示，極少數航班因高溫改道和延誤，但公司已努力避免造成更嚴重影響。

至於機艙內的高溫，航空公司表示，他們會努力確保飛機在乘客登機前配備適當空調，透過登機口軟管泵送冷空氣來冷卻機艙，並在飛機滑行時運行空調輔助動力裝置。但乘客和機組人員仍抱怨頻頻。

空服人員協會(Association of Flight Attendants-CWA)發言人加蘭 (Taylor Garland) 表示，「這問題一直都在，每年夏天都會出現同樣情況。」

AFA-CWA曾於2018年請求運輸部制定機艙溫度標準，但迄今政府並未設定任何溫度限制。眾院上周通過的重新授權聯邦航空管理局法案，已要求研究飛機內溫度達到極端水平時，對乘客和機組人員的影響；即將在參院辯論的配套法案也有類似措施。

達美航空 高溫 眾院

上一則

旅日遊客注意 JR Pass周遊券10月起漲價

延伸閱讀

紐約首波熱浪來襲 避暑中心開放

紐約首波熱浪來襲 避暑中心開放
長春航空展運20空中加油、殲20四機對衝秀「死亡之吻」

長春航空展運20空中加油、殲20四機對衝秀「死亡之吻」
空中抓超速 警示容易行動難

空中抓超速 警示容易行動難
研究：若沒有氣候變遷 歐美近期熱浪不可能出現

研究：若沒有氣候變遷 歐美近期熱浪不可能出現

熱門新聞

欲前往歐洲國家旅遊的美國公民，明年起須申請ETIAS才能前往。圖為今年7月法國聖米歇爾山的觀光人潮。(Getty Images)

2024年起 美國公民遊歐洲須申請並付費

2023-07-25 16:15
示意圖，非新聞當事人。（圖／ingimage）

省10倍旅費 達人傳授「出國便宜機票」入手妙招必收藏

2023-07-21 04:14
香港國際機場飛遇世界鉅賞今起在台開跑。（圖：香港機場管理局提供）

7.6萬張香港免費機票今起登記 網友：超順暢1分鐘完成

2023-07-25 03:26
行李箱久未使用，輪子恐存在破裂風險。示意圖。（取材自ingimage）

出國玩小心行李箱輪子「胎皮裂開」 她1妙招完美解決

2023-07-25 02:55
護照。Image by cytis from Pixabay

世界最強護照最新排名出爐 這國排第一

2023-07-18 13:53
網友納悶究竟何時購入機票才最划算。（示意圖／ingimage）

什麼時候買機票最便宜？他認運氣差：早一天買卻貴一成

2023-07-26 02:55

超人氣

更多 >
夏季光顧好市多 消費達人：這8樣好物不要錯過

夏季光顧好市多 消費達人：這8樣好物不要錯過
曾合作張國榮、周潤發、成龍… 這個女星息影27年依然年輕

曾合作張國榮、周潤發、成龍… 這個女星息影27年依然年輕
4年前留紙條後離家 亞州少女現身3千公里外小鎮警局

4年前留紙條後離家 亞州少女現身3千公里外小鎮警局
科學家宣稱造出室溫常壓超導體 可能衝擊全球經濟

科學家宣稱造出室溫常壓超導體 可能衝擊全球經濟
吃晚餐 這個時間進食最健康

吃晚餐 這個時間進食最健康