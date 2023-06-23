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機場貴賓室疫後進入「鍍金時代」 LAX將擴展頂級服務

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機場3地點最容易汙染 醫：全球病菌匯集地

健康醫療網／記者鄭宜芬報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

新冠疫情趨緩，暑期即將迎來出國旅遊高峰。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒在臉書粉專《黃軒醫師 Dr. Ooi Hean》發文提醒，國際機場看似清潔，但仍有汚染危機，如候機室、飛機艙，尤其廁所的衛生狀況更不佳，有來自不同國家的旅客攜帶各種傳染病，堪稱全球「病菌大匯集」！

1.廁所

廁所是一個容易滋生細菌和病毒的地方，尤其是在人流密集的機場，廁所的衛生狀況可能不佳，且可能有來自不同國家的旅客攜帶各種傳染病，這樣全球的「病菌大匯集」在國際機場的廁所！大家都會到廁所，大解放身體內的病菌，所以廁所的門把、水龍頭、馬桶座等都可能受到不同國籍人士帶來不同的病菌污染。

2.候機室

候機室是旅客等待登機的地方，也是人員密集且空氣較不流通的地方。這段時間，可能有旅客咳嗽、打噴嚏等，將病毒傳播到空氣中或物體表面。候機室的座椅、桌面、雜誌等，都是可能受到容易微生物污染的地方。

3.飛機艙

飛機艙是旅客乘坐飛機的地方，也是人員密集，長時間空氣不流通的地方，只要有旅客咳嗽、打噴嚏等，都容易將病毒傳播到空氣中或物體表面。飛機艙的座椅、扶手、桌板、電視螢幕、安全帶等都是可能受到容易污染的地方，民眾應該要避免觸摸眼睛、鼻子和嘴巴，或使用酒精消毒。

如何防範機場污染？專家建議4重點

1.戴口罩

戴口罩可以減少吸入或排出空氣中的病毒，也可以避免觸摸臉部。建議選用符合規格的醫用口罩或N95口罩，並定期更換。

2.勤洗手

勤洗手可以去除手上的細菌和病毒，也可以減少感染的風險。建議使用肥皂和水洗手至少20秒，或使用含有至少70%酒精的洗手液。

3.保持距離

保持距離可以減少與感染者的接觸，也可以減少被飛沫傳染的風險。建議與其他人保持至少1.5公尺的距離，避免握手、擁抱等身體接觸。

4.隨身攜帶消毒洗手液

隨身攜帶消毒劑，可以在需要時清潔受污染的物還有雙手。

 

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58241

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口罩 機場 醫學

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