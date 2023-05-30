我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Theranos荷姆斯今入獄吃11年牢飯 最擔心遭偷拍

點外賣送餐到府 這些收費名目你聽過嗎

訂房網傳「官方詐騙」 以為「房費減半」卻慘遭盜刷

聯合新聞網／即時報導
旅館示意圖。（取材自pixabay）
旅館示意圖。（取材自pixabay）

不少人看中自由行的行程安排彈性靈活，自行訂購機票、旅館等服務，但有同好警告，知名訂房網出現詐騙行為，盜用知名連鎖飯店帳號並以低房價或升等吸客，再私訊要求提前匯款，另人防不勝防，他指出只要有「3現象」就有可能是詐騙。

知名訂房網「Booking」出現「官方」詐騙訊息？日前有人抱怨因已下訂的旅館出現新住宿方案，能省下近半住宿費還送早餐，便透過訂房網重新訂房，沒多久就收到飯店方透過訂房網傳訊要求先付款，被害者不疑有他便刷卡付款，隨後就發現信用卡遭盜刷，過程引發眾人議論。

有熱心網友實測，選擇訂房網上顯示「不用信用卡／當地付款」的大阪格蘭比亞飯店（Hotel Granvia Osaka-JR Hotel Group），下訂約10分鐘後，便透過訂房網收到飯店客服帳號的訊息，要求他先行付款，並提供訂房網以外的付款方式。他推測「是飯店持有的Booking帳號被盜用」，要大家務必小心「不要被引導私下交易付款」。

網友實測，訂房約10分鐘後，真的收到來自飯店訂房網帳號的詐騙訊息。（取材自ptt...
網友實測，訂房約10分鐘後，真的收到來自飯店訂房網帳號的詐騙訊息。（取材自ptt）

他也指出在訂房時注意3個現象，可以降低受騙機率：一、飯店在訂房網上突然大降價或升等、送餐；二、同日期飯店官網沒房間，但訂房網有大量空房；三、要求先付款但引導到非「booking.com」的網址。同時也要注意，由於另一間訂房網Agoda與Booking屬同一集團，不排除也會出現相同詐騙手法。

新型詐騙手法讓網友心驚驚，紛紛表示「高調，這種很難防」、「這太難預防了」、「這種詐騙真的很恐怖」、「飯店端的帳號被盜？太扯了吧，這樣很難收拾」、「近期看來已經跟飯店類型規模大小無關，而是飯店的平台帳號有被盜」、「剛剛訂房旁邊跑個馬上付款省10%的小廣告窗，還好有這篇文章告知，不然也會被騙」。

有人也分享經驗，「我朋友訂台灣的住宿也有遇到駭客把金額改低吸引別人訂購再傳詐騙資訊的手法，由於是國內，朋友直接打去飯店詢問，飯店認賠房價並提醒有被盜用」、「幾個月前也有碰到耶，不過是長得很像booking的信件主動發信要求付款，覺得奇怪寫信問飯店才知道是假的」、「我先前已全額付款的訂單，昨日又收到信件！目前詢問Agoda客服等待回應」。

有人則建議可以另外發信與飯店確認訂單無誤，實測的網友也表示已通知飯店方，目前訂房網已關閉此飯店訂房。

疑似帳號被盜的飯店已先關閉訂房。（取材自booking）
疑似帳號被盜的飯店已先關閉訂房。（取材自booking）

詐騙 信用卡 旅館

上一則

俄羅斯人湧入 馬爾地夫等亞洲觀光景點強勁復甦

延伸閱讀

歹徒冒名申請更改地址竊個資 郵政局提醒每日查看信箱、信用卡帳單

歹徒冒名申請更改地址竊個資 郵政局提醒每日查看信箱、信用卡帳單
有錢無得使

有錢無得使
洛城華人中醫診所 白天遭2非裔竊盜 盜刷卡近4000元

洛城華人中醫診所 白天遭2非裔竊盜 盜刷卡近4000元
首季消費者債務17兆元攀新高 信用卡債增加最快

首季消費者債務17兆元攀新高 信用卡債增加最快

熱門新聞

國泰航空。(本報資料照片)

國泰航空被爆歧視 空服員私下抱怨「不會說英文不配拿毛毯」

2023-05-22 19:35
多名國泰航空乘客講述經歷：只對白人殷勤 態度依然冷漠。（中新社）

國泰航空歧視風暴 乘客講述經歷：只對白人殷勤、態度依然冷漠

2023-05-23 21:04
國泰航空22日晚間於微博官網發表聲明為旅客的不愉快經歷「深表歉意」。（截圖自國泰航空微博）

中客不會講英語遭空服員歧視？ 國泰航空致歉滅火

2023-05-22 21:10
國泰航空被爆歧視非英語乘客的風波。（美聯社）

歧視中客風波鬧大 國泰航空2次道歉：3天內公布處理結果

2023-05-23 03:20
5月25日，一對高18米的巨型黃色橡皮鴨現身香港青衣海域試水。(中通社)

一次來兩隻「黃色小鴨」睽違十年現身香港 暢游維多利亞港

2023-05-25 03:05
一位私人飛機租賃公司主管引述數據聲稱，私人和豪華飛機行業並不是排放溫室氣體最大的烏賊，寵物製造的汙染一樣多，甚至更多。但此說法遭資料出處著作的作者駁斥。圖中寵物狗是示意圖，與本新聞內容無關。圖／美聯社

私人機租賃業者：客戶每年碳排量 相當於養3隻寵物狗

2023-05-24 09:22

超人氣

更多 >
金山華埠餅店員工 遭人4刀狂捅 店東見義勇為

金山華埠餅店員工 遭人4刀狂捅 店東見義勇為
黃仁勳：今晚想直奔夜市吃這兩樣

黃仁勳：今晚想直奔夜市吃這兩樣
債限協議6關鍵 擴大領福利者工作規定 具指標意義

債限協議6關鍵 擴大領福利者工作規定 具指標意義
章子怡搭廉航被偶遇 簡樸穿搭暗藏「奢華亮點」

章子怡搭廉航被偶遇 簡樸穿搭暗藏「奢華亮點」
部分消費者激烈抵制 Target百貨急撤LGBTQ+性別多元商品

部分消費者激烈抵制 Target百貨急撤LGBTQ+性別多元商品