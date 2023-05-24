私人機租賃業者：客戶每年碳排量 相當於養3隻寵物狗

一位私人飛機租賃公司主管引述數據聲稱，私人和豪華飛機行業並不是排放溫室氣體最大的烏賊，寵物製造的汙染一樣多，甚至更多。但此說法遭資料出處著作的作者駁斥。圖中寵物狗是示意圖，與本新聞內容無關。圖／美聯社

隨著搭乘豪華飛機出遊的需求激增，一位私人飛機租賃公司主管聲稱，私人和豪華飛機行業並不是排放溫室氣體最大的烏賊，寵物製造的汙染一樣多，甚至更多。

倫敦金融時報（FT）報導，總部在盧森堡的私人和豪華飛機租賃公司Luxaviation執行長韓森表示，該公司一個客戶每年產生大約2.1公噸的二氧化碳，大約相當於三隻貓產生的量—後來該公司發言人更正說，韓森指的不是三隻貓，而是三隻狗。

韓森23日在一場討論會上表示，私人飛機業者明白限制碳足跡的重要性，但應以宏觀視野來檢視相關數據，不宜單獨抽出來凸顯。他強調，搭乘私人飛機旅行「不會消失」，因為可為富人「節省時間」。

韓森後來解釋，他的說法是引述自英國 學者柏納斯-李（Mike Berners-Lee）的著作《香蕉有多糟：一切的碳足跡》（How Bad are Bananas?：The Carbon Footprint of Everything）。書中指稱，家中養一隻貓當寵物，每年會排放出310公斤的溫室效應氣體，養一隻狗碳排量約700公斤。

作者柏納斯-李在電郵回覆中表示，他對書中資料被引用來「為Luxaviation不實的環境說詞辯護，感到訝異和失望」，並質疑韓森提出的2.1公噸數據「低得令人懷疑」，「想必是搭非常小的飛機，且航程非常短」。

柏納斯-李還說：「簡單明瞭的現實是，豪華私人飛機的碳排量比標準商務客機高出好幾倍。」他形容，豪華私人噴射機的碳排量「放縱且巨大」。

2020年新冠肺炎疫情 開始肆虐全球後，私人飛機公司生意興隆，因為超級有錢人捨得花大錢避開人群和飛航限制。儘管如今旅遊限制已取消，需求持續暢旺，反映富人尋求更個人化的豪華旅遊體驗。業界資料顯示，全球私人飛機需求已較疫前成長逾14%。

根據樂施會（Oxfam）2022年的一項報告，私人飛機碳足跡比商務客機至少高十倍，那意味1%的世界人口，要為航空業總碳排量的一半負責。歐盟 運輸與環境聯合會（Transport & Environment）的一項研究也顯示，私人飛機每名乘客的溫室效應氣體排放量，估計是商用客機飛航的5至14倍。

韓森表示，私人飛機業者「不想讓子孫蒙羞」，正採取行動「抵銷並限制」其碳排量。

然而，柏納斯-李批評，對氣候造成的傷害，不是藉由所謂「抵銷」就能復原的。