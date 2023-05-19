我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

峰會比一比 法媒：中亞奢華、G7寒磣 中國如皇帝款待朝拜國賓

台5億高中生離奇死 律師剖析：不可能已繼承遺產

中增飛美班機 4航司各加1班 最快20日起飛

中國新聞組／北京20日電
中美增加航班落定，四家航司各加一班，最早5月20日起飛。圖為示意圖。(取材自界面新聞)
中美增加航班落定，四家航司各加一班，最早5月20日起飛。圖為示意圖。(取材自界面新聞)

美國交通部5月初允許中國航司增加中美之間的航班，目前，中國航司計畫新增的四個航班均已落定。各家航司官網已開始進行客票銷售，最早一趟航班20日起執行。

界面新聞報導，最新增加的四個中美往返航班依然由國航、東航、南航、廈航四家航司承運。此前美國交通部指令提到的適用航司，也包括首都航空、海南航空、四川航空等三家，不過這次增班中三家均未提交中美航班計畫。

從四家航司公布的售票信息來看，新增的四個中美往返航班分別為：1、中國國航CA981北京-紐約，5月27日起，每周六執行；CA982紐約-北京，5月27日起，每周日執行。2、中國東航MU583上海-洛杉磯，5月20日起，每周六執行；MU586洛杉磯-上海，5月20日起，每周日執行。3、南方航空CZ327廣州-洛杉磯，5月29日起，每周一執行；CZ328洛杉磯-廣州，5月29日起，每周二執行。4、廈門航空MF829廈門-洛杉磯，5月30日起，每周二執行；MF830洛杉磯-廈門，5月30日起，每周三執行。

針對此次增班，廈門航空相關負責人表示，最新增加的中美航班信息會在廈航6月的國際航班計畫中體現。國航、東航、南航未回應增班事宜，但是各自的官網、APP都已開放新增航班的客票銷售。

總的來看，增班後，中美直飛航班運力投放最多的城市為洛杉磯，中國航司每周運營八個直飛洛杉磯的航班；紐約緊隨其後，中國航司每周運營四個直飛紐約的航班。

從票價水平來看，由於增班數量有限，中美直飛航班機票價格回落不明顯，但是也有小幅下降。首先是恢復直航數量最多的洛杉磯，東航APP顯示，5月底至6月上旬，MU583上海浦東-洛杉磯直飛航班票價在1萬元人民幣(約1427美元)以下，為8588元；廈航APP顯示，5月底至6月上旬，MF829廈門-洛杉磯直飛航班票價也在1萬元以下，為6588元-7288元。

而飛往紐約的航班票價仍維持在1萬元以上，以國航最新增班的CA981北京-紐約為例，5月底至整個6月票價都為1萬310元。隨著暑期來臨，留學生回國出國需求旺盛，這趟航班的票價進一步上漲至2萬3000元左右。

洛杉磯 東航 北京

上一則

華盛頓、愛迪生領路 北澤西尋古訪幽之旅

延伸閱讀

一學年從LA飛柏克萊讀研 買機票比付房租省一半

一學年從LA飛柏克萊讀研 買機票比付房租省一半
六桂宗親會攝影展本周末舉辦 港都風情．魅力高雄

六桂宗親會攝影展本周末舉辦 港都風情．魅力高雄
洛市議會批准130億新財年預算 13億遊民危機專款

洛市議會批准130億新財年預算 13億遊民危機專款
紐約上州突發地震 紐約新澤西均有震感

紐約上州突發地震 紐約新澤西均有震感

熱門新聞

有空服員TikTok揭露機艙內4處超髒的地方。示意圖。（ingimage）

沒想像中那麼乾淨 空服員曝飛機上4處超髒、千萬別穿「這款服裝」

2023-05-16 08:52
台灣民眾喜愛前往日本旅遊和購物。圖為日本一家商店。(歐新社)

台年輕男女購物拒補稅37萬美元就離境 日海關無力追討

2023-05-14 10:12
秋葉原曾經讓御宅族趨之若鶩的女僕咖啡廳，如今紛紛變質。示意圖，非新聞當事者。(路透)

秋葉原不再是「宅男」天堂 女僕咖啡廳已成風俗剝皮店

2023-05-13 01:19
馬祖藍眼淚。（東莒船老大磯釣民宿提供）中央社

馬祖藍眼淚大爆量 遊客身發藍光宛如阿凡達

2023-05-18 17:45
星巴克11日在羅馬市區推出第2家門市。（取材自Starbucks Italia官方臉書）

挑戰義大利咖啡文化 星巴克羅馬第2家門市開張

2023-05-16 02:50
紐西蘭航空公布了經濟艙「Economy Skynest」舒眠艙的更多相關細節，其中包括了該公司正在考慮小睡一個時段要向乘客收取至少紐幣400元。資料照片。（路透 / Cover Images）

服務升級 搭紐西蘭航空經濟艙也有機會「躺平睡覺」 預期價格曝光

2023-05-10 05:26

超人氣

更多 >
光顧一元店 美國人最愛買四種用品

光顧一元店 美國人最愛買四種用品
剛繼承5億就離奇墜亡…台18歲男身世複雜 爺爺竟是爸爸

剛繼承5億就離奇墜亡…台18歲男身世複雜 爺爺竟是爸爸
紐約上州突發地震 紐約新澤西均有震感

紐約上州突發地震 紐約新澤西均有震感
蛋價狂跌 華人超市搶購「不買就虧了」

蛋價狂跌 華人超市搶購「不買就虧了」
哈利、梅根要求交出「飛車追逐」照 美媒拒絕：這裡不是英國

哈利、梅根要求交出「飛車追逐」照 美媒拒絕：這裡不是英國